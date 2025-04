El emérito voló en helicóptero a Cantora para pedir explicaciones a Paquirri sobre Bárbara Rey

Joaquina Dueñas Miércoles, 9 de octubre 2024, 09:48 | Actualizado 15:41h. Comenta Compartir

La relación de Juan Carlos de Borbón y Bárbara Rey comenzó en 1977, en una España que despertaba a la democracia, y tuvieron varias idas y venidas a lo largo de dos décadas. «Yo estaba trabajando, llamó por teléfono a mi casa, entonces vivía con una amiga y secretaria, y cuando llegué, me lo dijo y yo no me lo creí», contó la actriz y presentadora en una entrevista con Risto Mejide. Los audios que han trascendido de las conversaciones privadas de los amantes desvelan la intimidad que existía entre ellos. Como una pareja más, hablaban de su día a día, de sus familias o de la situación política del país. Este miércoles, la revista 'Semana' va un paso más allá y cuenta el día que el entonces jefe del Estado se presentó en Cantora para pedir explicaciones sobre la relación de Paquirri con Bárbara Rey.

Fue en el año 1979. Bárbara Rey era uno de los símbolos de los nuevos aires de libertad que vivía el país, interpretando papeles hasta entonces inimaginables, como el de una mujer homosexual en 'Me siento extraña' (1977). Su éxito la convirtió también en una de las mujeres más deseadas del momento. Paquirri estaba recién divorciado de Carmina Ordoñez y por entonces flirteaba con la vedette y con Lolita, que estaba prendada por él.

Las revistas de la época retrataron algunos de los momentos compartidos por la vedette y el torero, algo que parece que no sentó nada bien al rey. Tanto que voló a Cantora en helicóptero, sin escoltas y sin avisar a nadie de su visita. Según cuenta 'Semana', el monarca viajó solo, pilotando el helicóptero, para reunirse con Paquirri, que estaba en aquellos momentos acompañado por su hermano Riverita y por varios trabajadores de la finca, cada cual más asombrado por tan inesperado visitante.

Ni la conversación que mantuvieron ni los detalles de aquel encuentro han trascendido, al menos de momento. Lo que sí sabemos es cómo terminó aquella historia, con Paquirri y Bárbara Rey cada uno por su lado. Bárbara se retiró del mundo del espectáculo en 1980 al casarse con Ángel Cristo, padre de sus dos hijos y con quien mantuvo una tormentosa relación durante nueve años. Paquirri, por su parte, se casó en abril de 1983 con Isabel Pantoja, con quien tuvo a su tercer hijo (el primero para ella), Kiko Rivera. Poco más de un año después del enlace, en septiembre de 1984, el torero moría tras una trágica cogida en la plaza de toros de Pozoblanco (Córdoba).

La huida de la reina Sofía

Mientras tanto en el palacio de La Zarzuela, las cosas tampoco iban demasiado bien, si atendemos a las conversaciones del Rey Juan Carlos con Bárbara Rey o a las de la vedette con su amiga y confidente Hortensia. «Vida familiar, ninguna. En verano, algo más, pero no hablamos. Ella dirá que porque yo no hablo… No estamos juntos desde que nació Felipe», se justificaba el monarca con su amante. Para entonces, la Reina Sofía ya había asumido su papel como consorte del jefe de Estado y madre de tres hijos, pero, sobre todo, del heredero a la Corona. Sin embargo, no siempre había sido así. Años antes, en 1975, había intentado huir junto a sus hijos, según cuenta 'Semana'.

A pesar de que su marido fechaba el final de su matrimonio en el nacimiento de su tercer hijo, en 1968, no fue hasta 1975 cuando a la reina se le cayó la venda. Ocurrió en una finca de Ciudad Real a la que Juan Carlos de Borbón y su esposa fueron de cacería. Aunque todavía el rey no había conocido a Barbara, coincidieron con otra de sus amigas entrañables. Aquel encuentro contrarió tanto a la Reina Sofía que preparó las maletas para ella y para sus hijos y puso rumbo a Delhi, donde vivía su madre, la reina Federica, y su hermana Irene. Allí, lejos de encontrar el consuelo y refugio que esperaba, su madre la conminó a regresar y a hacerse cargo de sus responsabilidades institucionales. Así lo hizo y aquella fue la única vez en la que se le pudo reprochar a la reina que pusiese sus sentimientos por encima de la Corona.

Desde entonces, si en algo ha destacado la madre de Felipe VI ha sido en su exquisito desempeño profesional. El propio Juan Carlos se lo reconocía a Bárbara Rey. «Voy a ser egoísta. Para mí es comodísimo porque como Reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro», le contaba en una conversación en la que también se le escucha decir: «He hecho bingo. Vamos, porque profesional es la número uno».