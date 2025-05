Edurne y David de Gea se casarán este verano

R. C.

Joaquina Dueñas Madrid Jueves, 22 de junio 2023, 17:59

Suenan campanas de boda para Edurne y David de Gea. Tan sorprendente ha sido su futuro enlace como el hecho de que haya trascendido, dada la discreción de la que siempre ha hecho gala esta pareja que lleva junta más de una década.

La noticia la daba Laura Fa en su podcast 'Mamarazzi'. La periodista estaba hablando de la reciente ruptura de Risto Mejide con su última pareja, Natalia Almarcha, y explicaba que tenía previsto acudir a un enlace al que no quería ir solo. Precisamente, se trataría de la boda de su compañera en el jurado de 'Got talent': «La boda a la que tenía que asistir Risto Mejide era la de la cantante Edurne con De Gea, que será este verano», precisaba la periodista. «A mí me pilla por sorpresa porque a Edurne le han preguntado infinidad de veces por esta posibilidad», añadía Laura Fa.

La cantante y el portero se conocieron en 2011, cuando coincidieron en la grabación de un villancico con fines solidarios. Desde ese momento comenzaron a verse y aunque estuvieron varios años viviendo separados por motivos profesionales, en 2018, la artista, que ya había más que consolidado su carrera tras su paso por 'Operación Triunfo', decidió trasladarse definitivamente a Manchester, donde el jugador milita en las filas del United desde el mismo año en el que empezó su amor.

A pesar de llevar unidos doce años, se les ha visto juntos en público en contadas ocasiones, guardando celosamente su intimidad incluso en sus redes sociales. Solo ha sido a partir del nacimiento de su hija, Yanay, cuando hemos empezado a verlos más a menudo en estampas familiares en las que aparecen los dos con su pequeña. La niña nació en marzo de 2021 y, además de verla crecer en fotografías junto a sus famosos padres, también hemos podido disfrutarla en movimiento haciendo vídeos para TikTok junto a su madre.

Hasta el momento, nada más se sabe de la inminente boda. No se conoce ni la fecha exacta ni el lugar en el que la pareja ha decidido darse el 'sí, quiero' y ninguno de los protagonistas ha hecho comentario o publicación alguna al respecto para confirmarla, pero tampoco para desmentirla. Otra de las incógnitas es cuál será el papel de la pequeña Yanay, que el pasado 4 de marzo cumplió dos años.

