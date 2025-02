Concha Velasco vive en una residencia desde hace un mes

Joaquina dueñas Madrid Miércoles, 9 de marzo 2022, 15:25 | Actualizado 16:09h. Comenta Compartir

«Hemos decidido que es lo mejor para mí», dice Concha Velasco en la revista Semana sobre su traslado hace un mes a una residencia. Desde que se retirara de los escenarios el pasado mes de septiembre, la artista vivía casa de su hijo Paco que, a su vez, es vecino de su hermano Manuel. Así, los tres residían, no solo en el mismo edificio, sino en el mismo rellano. Sin embargo, actualmente se ha trasladado a una residencia del centro de Madrid, «temporalmente», según precisa la propia Concha.

La actriz explica que ha sido una recomendación de su médico para que puedan ayudarle con los cuidados que necesita, sobre todo, por las noches. «Durante la pandemia me rompí el brazo y la cadera y ahora durante la noche necesito ayuda para poder levantarme», asegura. «Además, aquí en la residencia tenemos un gimnasio genial que me ayuda en la rehabilitación», añade. Concha comenta que la cuidan «estupendamente» y que recibe numerosas visitas de amigos de la profesión. «Mi habitación es un palacio y me han permitido traer mis muebles, mis premios, mis cuatros y mis cosas favoritas», relata en la revista Semana.

Su hijo Manuel ha explicado que en los cuatro meses que su madre ha estado viviendo con su hermano Paco, su estado de salud ha empeorado y su movilidad se ha reducido considerablemente. En este sentido, ha argumentado que no son profesionales y para ellos era muy complicado poder atenderla ya que necesita ayuda las 24 horas del día. Ellos quieren que su madre vuelva a caminar y en su búsqueda han dado con este centro que cuenta con un servicio de rehabilitación y fisioterapia que está ayudando a la actriz a mejorar su movilidad. Comenzó acudiendo como centro de día y tras ver que mejoraba probó a quedarse a dormir y hasta ahora.

Otra de las prioridades para elegir esa residencia ha sido su ubicación, ya que se encuentra cerca de donde viven los hijos de la actriz. Paco y Manuel no querían que estuviera fuera de Madrid para poder visitarla tanto como quisieran. De hecho, Manuel ha explicado que acostumbra a comer con ella a diario y luego se marcha para su casa. Además, confirma que lo están probando como algo temporal y que, por el momento, están todos muy contentos. Concha ha podido llevar allí sus objetos más preciados, está bien cuidada, recibe visitas y sigue cerca de sus hijos. Además, al ser una residencia religiosa, la actriz puede ir a misa, como es su deseo, sin necesidad de desplazarse.

