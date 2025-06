El extremeño Christian Acedo, elegido Mejor Estilista de España: «Pensé en mis padres y en lo emocionados que estaban»

Judit Molina Jueves, 26 de junio 2025, 11:20 Comenta Compartir

El talento extremeño vuelve a brillar en el panorama nacional. Christian Acedo, estilista natural de Malpartida de Cáceres, ha sido reconocido como Mejor Estilista a nivel nacional en Peluquería y Maquillaje en la última edición de los Premios Grandes Talentos, celebrada en el hotel NH Collection de la Castellana, en Madrid.

El evento reunió a numerosas personalidades de distintos ámbitos, como la cantante Alaska, la periodista Nieves Herrero o la presentadora Emma García, quienes también fueron galardonadas en sus respectivas categorías.

«Sentí una mezcla de emoción, alegría y, sobre todo, gratitud», confiesa Acedo en una entrevista concedida a este medio. «Pensé en mis padres, que estaban allí conmigo, y en lo emocionados que estaban». El estilista extremeño reconoce que no esperaba este reconocimiento. «Siempre he pensado que estos premios son para trayectorias muy largas, consolidadas... Por eso fue una sorpresa total», cuenta.

Acedo explica que los Premios Grandes Talentos no funcionan por candidatura, sino que es la organización quien elige directamente a los premiados. La noticia le llegó por correo electrónico cuando estaba de compras con su madre, justo antes de emprender un viaje a Uzbekistán. «Lo tuve en silencio durante meses, solo lo sabían mis padres y mi entorno más cercano», recuerda.

Con apenas 32 años, la trayectoria de Christian Acedo ya acumula una larga lista de proyectos destacados, pues ha trabajado en galas como los Premios Goya o los Premios Feroz, y ha formado parte de los equipos de producción de series de éxito internacional como 'Juego de Tronos' y 'La Casa del Dragón'. También ha participado en eventos como Eurovisión y la Fashion Week.

«'Juego de Tronos' y 'La casa del Dragón' han sido muy especiales por su magnitud y exigencia, pese a no ser para nada fan de la saga. Pero trabajar en los Goya, en los Premios Feroz, en Eurovisión o en la Fashion week también han sido súper enriquecedores. Todo aporta y todo enseña«, asegura.

Sus raíces extremeñas siempre presentes

A pesar de su proyección nacional e internacional, Acedo mantiene muy presente su vínculo con Extremadura. «Extremadura siempre está en mi, soy muy de mi tierra y la adoro por encima de todo», afirma. De hecho, compartió un emotivo mensaje tras recibir el premio en el que asegura que «en cada paso de este camino hay algo que siempre me ha acompañado: la raíz de mi tierra, Extremadura». Pero sostiene que «nadie es profeta en su tierra, y tenemos que ser conscientes que muchas oportunidades no las tenemos aquí, y si las deseamos, debemos ir a buscarlas, a la puerta no viene nadie«.

Compaginar su actividad profesional en Malpartida de Cáceres con trabajos en Madrid y otros destinos nacionales e internacionales no es tarea fácil. «A veces me lo pregunto yo mismo», bromea. «Es un ritmo de vida exigente, pero cuando eliges este camino y empiezas a alcanzar metas, sabes que es el momento de apretar el acelerador».

En cuanto a futuros proyectos, el estilista extremeño adelanta que está valorando participar como artista invitado en ferias de belleza en Argentina y Perú, aunque debe cuadrar fechas con otras producciones en las que está implicado. Su sueño a medio plazo, vivir de cerca la moda y la belleza en Latinoamérica y, algún día, formar parte de la Fashion Week de Nueva York. «Estoy seguro que con trabajo y esfuerzo algún día se hará realidad, mientras tanto me centro en lo que viene este verano, que es muy bonito y enriquecedor también», asegura.