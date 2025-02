Cayetana Guillén Cuervo revela que fue víctima de una agresión sexual con 6 años

Joaquina Dueñas Jueves, 1 de febrero 2024, 12:07 Comenta Compartir

«Tuve una agresión sexual muy fuerte cuando tenía 6 años». Estas palabras de Cayetana Guillén Cuervo en el documental 'Mapa a Pandataria' han supuesto una conmoción en la opinión pública. «Eso era un campo, mis padres no me dejaban salir a ese campo; un sábado por la mañana que ellos estaban en casa, ocurrió esa violación con 6 años», ha recordado la actriz, que jamás volvió a hablar sobre aquel terrible episodio porque no quiere que esté presente en su vida: «No quiero que me marque», ha expresado.

Sin embargo, sí que tiene el nítido recuerdo de lo que sucedió: «No había vuelto a hablar de esto nunca en la vida. Me acuerdo clarísimamente; de aquella edad, es de lo que mejor me acuerdo. Tengo el plano, no contraplano de él, del grupo y de lo que pasó».

Su hermano Fernando ha calificado la confesión de «un acto muy valiente», al tiempo que ha pedido que se deje «para el contexto en el que lo ha querido contar», como parte de un documental en el que todo el elenco de la obra se abre en canal, siguiendo el deseo de su hermana, que no quiere que sus palabras tengan «excesivo protagonismo». «Soy una más contando mi historia», ha dicho.

