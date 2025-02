Carmen Borrego advierte a su hijo después de su viaje familiar a Andorra: «Espero que no se arrepienta»

Joaquina Dueñas Miércoles, 8 de mayo 2024, 12:19 Comenta Compartir

La separación de José Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y Paola Olmedo, con quien se casó en mayo de 2022, se ha puesto en tela de juicio desde el mismo momento de su anuncio, exclusiva en una revista mediante. Ahora, parecen cobrar fuerza las teorías que defienden que la pareja sigue junta después de que hayan salido a la luz las imágenes de un viaje que la pareja ha hecho a Andorra con su hijo de apenas seis meses y la madre de ella.

Una escapada que Carmen Borrego no ha querido entrar a valorar, aunque sí que ha dirigido unas palabras a su hijo. «Espero que no se arrepienta, porque cuando tú estás con alguien que su único objetivo es separarte de tu familia, eso nunca sale bien», le ha advertido.

«No sé nada de la vida de mi hijo, como bien sabéis. En estos momentos no hay ningún tipo de relación. No sé a dónde van, si están juntos, si están separados. Yo les deseo lo mejor», ha dicho también. Sin embargo, compañeros de Carmen como Isabel Rábago o Pepe del Real, lo tienen mucho más claro. «Nos vendieron una farsa y su objetivo era dar una entrevista para destrozarte. Él sabrá los motivos y allá su conciencia. Nunca me creí su separación», le decía la periodista, a lo que del Real añadía que «a mí lo que me cuentan es que tienen una relación de pareja normal, de separación nada».