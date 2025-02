Campanas de boda para Ana Guerra y Víctor Elías

Joaquina Dueñas Lunes, 30 de octubre 2023, 15:08 | Actualizado 15:55h. Comenta Compartir

La semana ha comenzado con una buena noticia en el mundo de la música y del corazón, el anuncio de boda de Ana Guerra y Víctor Elías. Los dos han querido hacer partícipes a sus seguidores de su compromiso con unas divertidas fotografías en sus perfiles de Instagram que acompañaban con el mensaje: «Ella: Sí, quiero. Él: Sí, quiero», culminado con el emoticono de un anillo. En las imágenes se ve a la pareja mostrando sus sortijas, la de ella, un tradicional solitario, y la de él una alianza con brillantes en color negro.

Roberto Leal, Rosanna Zanetti, Dulceida o Rayden están entre las miles de personas que han querido felicitarlos. Tampoco han faltado los buenos deseos de Miguel Ángel Muñoz, que mantuvo una relación de dos años con la cantante que finalizó en el verano de 2020 en buenos términos. «¡Enhorabuenaaaaa! Qué alegría más grande!», les escribe.

Lo que no ha trascendido de momento es la fecha de la boda, pero sí la alegría con la que la pareja, que comenzó su relación en 2021, afronta su recién anunciado enlace.

Otra de las incógnitas que rodeará al enlace será quien de los 17 concursantes de su edición de Operación Triunfo acudirá a la fiesta. «Hace dos días vi a Aitana y estuve con ella y me la comía a besos, pero yo no hablo con Aitana», aseguró Ana Guerra sobre su excompañera hace unos días en una entrevista. «Nos ha separado la vida de una forma natural, como se te separa a ti una persona que a lo mejor piensas que va a formar parte de tu vida siempre y no es así», decía.

