Belén Rodríguez revela que tiene cáncer de garganta

Joaquina Dueñas Miércoles, 27 de noviembre 2024, 15:22

Belén Rodríguez ha concedido su entrevista más amarga. La periodista y colaboradora de televisión ha revelado en la revista 'Semana' que padece cáncer de garganta. Según ha relatado, «sabía que algo iba mal», aunque inicialmente se mostró reticente a ir al médico. «En verano de este año comienzo a toser periódicamente y me empieza a doler la garganta. Me dio una crisis de tos y estornudos que me duró varias semanas. Ahí empecé a ser consciente de que tenía algo malo», ha comentado. Fue su ginecóloga quien, durante una revisión, le aconsejó que fuera al otorrino para hacerse pruebas.

Tras ir al especialista, llegó el diagnóstico: «Me dicen que lo que tengo es de un tumor maligno y que me tengo que hacer todas las pruebas», ha asegurado. Un duro golpe para la periodista que se retira temporalmente de la televisión para el tratamiento, aunque tiene claro cómo piensa afrontarlo: «Tengo un bulto que espero que me lo quiten», ha dicho, para añadir: «Yo no quiero ir de médico en médico y de quimio en quimio. Insisto. Yo ya he vivido, ya tengo 57 años. He vivido lo suficiente. Cosas muy buenas y también he pasado por las cosas negativas que una persona puede pasar». «Haré lo que humanamente esté en mi mano», ha zanjado.

Televisión

Cáncer