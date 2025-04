Belén Esteban confirma el encuentro de Carmen Borrego con su nieto

Joaquina Dueñas Martes, 15 de octubre 2024, 11:28 | Actualizado 11:44h. Comenta Compartir

La ruptura de relación entre José María Almoguera y su madre, Carmen Borrego, tuvo como consecuencia un daño colateral, la imposibilidad de que la pequeña de las Campos pudiera disfrutar de su primer y único nieto. El pequeño ha estado en el centro de las peticiones de la hija de María Teresa Campos que se ha dolido de no poder verlo durante meses debido al cisma familiar. Sin embargo, parece que madre e hijo habrían llegado a un acuerdo y la feliz abuela ya habría podido ver al niño. Al menos, así lo ha confirmado Belén Esteban en el programa 'Ni que fuéramos Shhh'. Según ha explicado la de Paracuellos, Carmen ha podido pasar un buen rato con su nieto en casa de Terelu Campos.

«Hay una zona de Aravaca, un barrio de nivel, un espacio de ocio cerca de la casa de nuestra excompañera Terelu Campos», introducía Belén que tuvo la suerte de que una pareja de amigos suyos estuviera en el establecimiento próximo a la vivienda de la madre de Alejandra Rubio. «Ella estaba en una misa funeral y, de repente, mis amigos oyen una conversación sobre llevar al niño», continuó acrecentando el suspense para terminar confirmando que «José llevó al niño el miércoles a casa de Terelu Campos para que lo viera su madre». Según su relato, José María Almoguera «dejó allí al niño que es pequeñito durante una hora y media. Luego llegó Terelu, pero no sé si ella vio a niño». «José subió al niño y se bajó al bar durante ese tiempo», detalló.

Así, el encuentro se habría producido antes de las entrevistas en 'De Viernes' donde se esperaba un cara a cara que finalmente quedó en participaciones individuales. Cobran así un nuevo sentido las palabras de Carmen Borrego en el programa de Telecinco sobre un posible encuentro con su hijo: «Si se hace, no se hace o ya se ha hecho, no lo voy a contar». De hecho, Carmen se mostró en todo momento más que comedida con sus palabras para evitar acrecentar el conflicto. Incluso llegó a emocionar a su hijo al dedicarle un sentido mensaje: «En este tiempo de sanar, yo estoy para ayudarte y para lo que necesites. Las madres debemos conciliar porque yo no he dejado de querer a mi hijo ni un solo segundo de mi vida. Te pido que te cuides y que sepas que para cualquier cosa estoy aquí, para quererte y cuidarte».

Un recado que José recibió con lágrimas en los ojos y buena disposición: «Veo un futuro y lo voy a intentar. Necesito que me tiren un cable. Hacemos un equipo y lo he echado en falta. Intentaré tirar para adelante para volver a ser una familia». Tanto es así que, según algunos miembros de Mediaset, madre e hijo se encontraron después del programa y estuvieron charlando un rato para terminar fundiéndose en un abrazo, tierno para algunos, frío según otros.

Sea como fuere, el encuentro se produjo, aunque parece que el primer acercamiento había sido anterior, lo que ha despertado las primeras críticas y suscitado algunas dudas sobre si la familia estaría alargando el conflicto para obtener mayor rendimiento económico. El propio Joaquín Prat, conductor de 'Vamos a Ver', en el que colabora Carmen Borrego, hacía algún comentario al respecto hablando de un «chicle» que estarían estirando hasta el límite. «Estarían llorando de alegría y emoción por todo lo que han trincado, ¿no?», comentó sobre su abrazo al terminar su participación en 'De Viernes'. Habrá que esperar para constatar si hay una reconciliación definitiva y si esta termina retransmitiéndose ante los focos o si, como aseguró Prat, «esta historia está ya quemada«.

