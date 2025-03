Belén Esteban y Chelo García Cortés salen en defensa de Carmen Borrego

Joaquina Dueñas Jueves, 12 de septiembre 2024, 13:40 Comenta Compartir

Después de la última exclusiva de José María Almoguera en la que, una vez más, atacaba a su madre, Carmen Borrego, las reacciones no se han hecho esperar. La hija pequeña de María Teresa Campos no acudió al plató de 'Vamos a ver', incapaz de hacer frente a este nuevo ataque por parte de su hijo, pero sí estuvo su sobrina, Alejandra Rubio, que no dudó en reconocer que su primo «se equivoca» al hacer público este enfrentamiento familiar. Carmen también recibió el respaldo del conductor del espacio, Joaquín Prat, que defendió la profesionalidad de su madre y la verdad de sus sentimientos hacia su hijo, que ha llegado a afirmar que no puede distinguir «dónde comienza el personaje y dónde su madre». Sin embargo, los apoyos más inesperados han llegado desde 'Ni que fuéramos', donde Belén Esteban y Chelo García Cortés han salido en defensa de la hermana de Terelu.

«Me parece muy injusto», ha dicho la de Paracuellos. «Yo no me hablo con ellas, pero me da pena Carmen. Su hijo está muy mal aconsejado», ha añadido. Además, no ha dudado en expresar que ha sido el dinero la causa real de este distanciamiento: «Cuando Carmen dice 'basta' al dinero es cuando todo se revuelve». Por su parte Chelo, que ha coincidido con su compañera de plató en que la menor de las Campos está siendo injustamente tratada por su hijo, ha comparado su situación con la de Bárbara Rey, que también mantiene un enfrentamiento abierto con su hijo Ángel Cristo.