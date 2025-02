De Ayuso a la reina Letizia: las famosas que han coincidido con el mismo vestido

Sara Rubio Viernes, 3 de mayo 2024, 14:57 Comenta Compartir

No es para nada agradable llegar a un evento y encontrar a otra invitada con el mismo vestido que el tuyo. Pasarte días pensando en el look perfecto para que a la hora de la verdad otra persona haya escogido exactamente el mismo que tú. Es lo que le ha pasado a Isabel Díaz Ayuso este jueves en las celebraciones por el Dos de Mayo. La presidenta de la Comunidad de Madrid escogió para el gran día un vestido de inspiración flamenca tipo mantón de manila, bordado, con cuello a pico, con cinturón y con el protagonismo de unos flecos de más de 60 centímetros diseñado por la conocida 'influencer' sevillana Rocío Osorno. Y por casualidades de la vida, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular en Madrid y diputada, Noelia Núñez, escogió exactamente el mismo vestido que ella que está a la venta en la web de la influencer por un precio de 240€.

La diputada del PP, para evitar restar protagonismo a la presidenta, se vió obligada a pedir un cambio de vestido. «Iba de camino a Sol y por el grupo de WhatsApp de mi equipo de Fuenlabrada han empezado a escribir que la presidenta iba muy guapa con un vestido rojo de flecos. A mi me encajaba perfectamente la descripción con el vestido que yo llevaba puesto en ese momento. Entonces, me puse Telemadrid y vi que efectivamente llevábamos el mismo», ha dicho la vicesecretaria en una entrevista para la Cadena SER. En este caso, Noelia ha entendido que «los focos tenían que estar en Ayuso» y ha admitido que no se «ha resistido para nada a cambiarse». Su equipo se movilizó rápidamente y encontraron un sustituto prestado, también rojo, pero de forma completamente diferente anudado al cuello y liso. «La Presidenta iba radiante con un vestidazo y estaba preciosa», ha dicho convencida Núñez.

Ampliar Noelia Núñez e Isabel Díaz Ayuso. Twitter

Desde sus redes sociales la diputada subió una foto con la Presidenta ya cambiada de atuendo. «Es un orgullo servir a España desde Madrid», escribió en 'X' (antes Twitter). Noelia no olvidará nunca este día «por la anécdota vivida» y asegura que «volverá a ponerse el vestido».

Pero Ayuso y Núñez no son ni las primeras ni las últimas a las que les ha ocurrido un suceso similar. Antes, la reina Letizia coincidió con una premiada en una gala de premios, las cantantes Shakira y Pink en una gala MET y muchas más.

La reina Letizia y una premiada

Ampliar La Reina Letizia entrega los Premios Reina Letizia 2021 en Mérida. EP

La reina Letizia coincidió con una premiada en los premios a los que da nombre en Mérida. Ella e Inmaculada Vivas Tesón escogieron un vestido de Mango de 50€, midi, bicolor en blanco y negro, con cuello redondo, corte evasé, sin mangas, con un detalle de abertura en la parte frontal de la falda y un cinturón ajustable.

Shakira y Pink

Ampliar Shakira y Pink con el mismo vestido. EP

Las cantantes Shakira y Pink acudieron a la gala de los VMA de 2009 con el mismo vestido. Un mini-vestido de cuero negro con cadenas color plata y con escote palabra de honor de la firma Balmain. Cuando ambas se encontraron en la alfombra roja y se dieron cuenta del percance, se hicieron una foto juntas y muy sonrientes restandole importancia al asunto. Pink, tenía preparado otro vestido para su posterior actuación.

Victoria Federica y Gunilla Von Bismarck

Ampliar Victoria Federica y Gunilla Von Bismarck. R.C.

Victoria Federica, hija de la infanta Elena, y Gunilla Von Bismarck coincidieron en la gala Starlite que se celebra en Marbella en el año 2022 con el mismo vestido de pedrería de la firma Amen, largo y entallado y con un pronunciado escote.

Sara Sampaio y Emily Ratajkowski

Ampliar Sara Sampaio y Emily Ratajkowski EP

El ángel de Victoria Secret Sara Sampaio y la modelo y actriz Emily Ratajkowski aparecieron en un evento deportivo en Tenesse con el mismo vestido de color naranja de la firma Cushnie et Ochs cuyo detalle más llamativo era el dibujo del escote.

Sigourney Weaver y Jamie Lee Curtis

Ampliar Sigourney Weaver y Jamie Lee Curtis AFP

Sigourney Weaver y Jamie Lee Curtis pisaron la alfombra roja de la premiere de su película, 'Otra vez tú', con el mismo vestido azul eléctrico de hombro asimétrico y posaron juntas.

Otras personalidades como Isabel Preysler y Bárbara Pan de Soraluce, también coincidieron en la inauguración de la exposición Maestras en el Museo Thyssen-Bornemisza este mismo año con un vestido estampado. Paris Hilton y Jane Seymour acudieron a un evento en Los Ángeles con un vestido primaveral de Oscar de la Renta, blanco y con motivos floreados. Miley Cyrus y Kim Cattral coincidieron en la alfombra roja de la presentación de la segunda entrega de 'Sexo en Nueva York' con el mismo vestido de lentejuelas plateadas.