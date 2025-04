Las ausencias marcan la misa dedicada a María Teresa Campos con motivo de su cumpleaños

Joaquina Dueñas Martes, 18 de junio 2024, 10:48 Comenta Compartir

Este martes, 18 de junio, María Teresa Campos habría cumplido 83 años. Con motivo de esta fecha tan especial, sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, decidieron dedicarle una misa el lunes, una acto sencillo e íntimo que, sin embargo, no ha podido esquivar la polémica a razón de las sonadas ausencias, comenzando por la del hijo de Carmen, José Almoguera. Tampoco acudieron Gustavo o Belén Rodríguez, que no fueron invitados.

Cuando Terelu y Carmen pusieron fecha y hora para esta misa en recuerdo de su madre no tenían intención de que la cita se hiciera pública. Pretendía ser un encuentro íntimo y familiar, pero, como todo lo que rodea al universo Campos, la prensa se hizo eco. Ya la semana pasada saltaba la primera polémica cuando Belén Esteban se mostraba más que contrariada por no haber sido invitada. Belén decidía entonces leer en directo el mensaje que le había mandado a la mayor de las Campos: «Hola, Terelu, ¿qué tal? Me he enterado de la misa. ¿Me podrías decir dónde va a ser y a qué hora? Gracias«. A la espera de respuesta, aseguraba también que pensaba ir porque «la quería y me quería muchísimo». «Me pondría en el último banco», aclaraba.

Pero los compañeros de 'Sálvame' no fueron los únicos excluidos de la convocatoria ya que la periodista Belén Rodríguez, que fue como una hija más para la comunicadora y a la que sus hijas han tratado como una hermana, y Gustavo, el inseparable chofer y mano derecha de María Teresa, tampoco fueron informados. En todo caso, cabe recordar que este último tiene bloqueada a Carmen Borrego en su teléfono y lleva tiempo sin hablarse con Terelu, por lo que parece natural que las hijas de la icónica presentadora no le hicieran partícipe de esta misa destinada a los más íntimos. El mismo Gustavo intervenía en 'TardeAR' donde reconocía que entendía no haber sido invitado. «Yo mañana (por hoy) voy a hacer una misa, le voy a rezar y no se va a enterar nadie», añadía, lanzando así una pulla a las Campos.

Sin embargo, la ausencia más sonada fue la de José Almoguera, hijo mayor de Carmen Borrego, de quien actualmente está distanciado. Horas antes de la misa, celebrada en la iglesia de Santa María Caná, en Pozuelo de Alarcón, Alejandra Rubio hablaba en 'Así es la vida' sobre la presencia o no de su primo. «Es una misa de mi abuela. Si quiere venir, vendrá, que es su abuela también», sentenciaba. Quien sí estuvo arropando a su madre fue Carmen Rosa, hija menor de Carmen Borrego. Tampoco faltaron Rocío Carrasco, que consideraba a María Teresa Campos su segunda madre, con su marido, Fidel Albiac; Kike Calleja y su esposa, Raquel Abad; y Meli Camacho, íntima amiga de la comunicadora.