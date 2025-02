Los 50 años de Jesulín: «He sido un padre bueno que ha sabido estar ahí»

Joaquina Dueñas Miércoles, 31 de enero 2024, 15:26 Comenta Compartir

Jesulín cumple 50 años y, para celebrarlo, ha hecho memoria de todo lo que ha vivido en este tiempo. Una de las protagonistas es su mujer, María José Campanario, a quien describe como «maravillosa». El diestro asegura que es «un pilar muy importante« para su estabilidad emocional, además de definirla como una persona que «ha sabido ser fuerte». Estas son algunas de las reflexiones que ha hecho para la revista '¡Hola!' en exclusiva desde su finca Ambiciones.

En sus memorias, Jesulín también hace referencia a la ausencia de una infancia normal. «Pasé de jugar al fútbol en el barrio a tener la carga de la responsabilidad económica de muchas familias. Pero, aun sacrificando algo importante, tuve una buena recompensa», expone el diestro.

Sus recuerdos pasan también por el momento en el que fue padre y cómo ha sido la crianza de sus hijos. Asegura que ha sido «un padre bueno, que está ahí cuando mis hijos me necesitan. Y voy a estar siempre». «Yo doy la vida por mis hijos», sentencia. Tras el nacimiento de Hugo, en junio de 2022, reconoce que «no es lo mismo ser padre con 24 o 25 que con 50«. »No tiene nada que ver», añade. No obstante, asegura que la llegada del benjamín de la casa le ha rejuvenecido. «Me vine arriba», comenta. Por este motivo, no descarta «tener uno más», aunque no es algo que todavía esté en sus planes.

Temas

Jesulín de Ubrique