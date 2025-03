Ángel Cristo, expulsado de 'Supervivientes'

Joaquina Dueñas Miércoles, 22 de mayo 2024, 09:38 Comenta Compartir

Saltarse el perímetro de seguridad de la isla ha costado caro a Ángel Cristo. El concursante de 'Supervivientes' estuvo tres horas desaparecido después superar los límites del territorio acotado para el concurso, el mismo tiempo que la organización del programa estuvo buscándolo con la colaboración de las Fuerzas Armadas hondureñas. Una infracción que ha valido al hijo de Bárbara Rey la expulsión. El programa ha comunicado la decisión durante la gala 'Tierra de nadie', en la que se ha hecho un repaso de los movimientos del hermano de Sofía Cristo.

Todo comenzó con una grave discusión con sus compañeros en la que Aurah Ruiz realizó una serie de comentarios sobre la relación entre Ángel y su hija, menor de edad, lo que sacó de sus casillas al superviviente, que estalló y decidió alejarse para estar solo. Un comportamiento, el de Aurah, que también le ha costado una sanción, en su caso, nominación directa si es salvada la semana que viene.

Durante el tiempo que estuvo desaparecido, Ángel Cristo puso en peligro su seguridad y la del dispositivo de búsqueda, con lo que Carlos Sobera le transmitía las consecuencias de su osadía: «Ángel Cristo ha incumplido una de las normas principales y básicas de 'Supervivientes', saltarse el perímetro de seguridad de la playa, poniendo en riesgo tanto su seguridad como la del equipo que tuvo que enfrentarse a su búsqueda. Tras analizar las imágenes al detalle, la organización ha decidido que el concursante ponga a fin de forma inmediata a su participación en el concurso». Una noticia con una sorprendente y tajante respuesta por parte del concursante: «Muchas gracias, es lo que quería, marcharme».

Su pareja, Ana Herminia, que ha renunciado a representarlo en los platós, también ha querido pronunciarse a través de sus redes sociales en la misma línea que su chico: «Que les quede claro a todos que Ángel, si no lo expulsaban, iba a pagar para salir. Lo dijo bien claro, el show había terminado al comenzar el programa. Quería salir desde que fui a verle, porque no podía más con todo lo que estaba viviendo y me arrepiento de haberle convencido para que se quedara».