Álvaro Morata y Alice Campello confirman su ruptura

Álvaro Morata y Alice Campello se separan. El futbolista ha confirmado en su cuenta de Instagram una ruptura de la que ayer corrieron ríos de tinta después de que ambos borrasen algunas imágenes en las que aparecían juntos y eliminasen referencias al otro en sus respectivas biografías en redes sociales.

«Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación MARAVILLOSA y de RESPETO recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo», comienza Morata en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 22 millones de seguidores, antes de añadir que «han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía».

Respecto a los rumores de infidelidad que se ciernen sobre el jugador, ha sido claro: «No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas». «Alice siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y todo lo que hemos vivido juntos ha sido increíble y un gran aprendizaje», finaliza el comunicado, del que se desprende que, pese a poner fin a su relación sentimental, existe cariño entre ambos.

Media hora después era la italiana la que hacía lo propio usando prácticamente las mismas palabras que su ya expareja. «Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto de parte de ambos. Solo puedo decir que en estos 8 años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme, cuidarme y respetarme y por eso no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa».

«No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos estado poniendo es mentira -aclara a sus seguidores antes los múltiples comentarios acusando a la empresaria de mostrar una vida falsa en redes-. No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan. Siempre nos hemos prometido, por respeto a lo que hemos vivido, no llegar nunca al punto de hacernos daños o ser tóxicos, y acabar antes de ello, y así ha sido».

«Solo dar las gracias a Álvaro por todo lo que ha hecho por mi, por como me ha cuidado, por el papá y marido que ha sido y desearle lo mejor SIEMPRE», termina su comunicado.

Mudanza a Italia

El futbolista y la 'influencer', que han vivido durante los últimos años en España porque Morata jugaba en el Atlético de Madrid, se acaban de mudar a Italia, ya que ahora el jugador está en las filas del A. C. Milan. De este modo, aunque en residencias diferentes, estarán en el mismo país, del que es originaria la empresaria, nacida hace 29 años en Venecia, ciudad en la que contrajo matrimonio con el deportista en 2017.

Campello, íntima amiga de la también 'influencer' Chiara Ferragni y Violeta Mangriñán, está cosechando un gran éxito con su firma cosmética, Masqmai, siendo capaz de convertir unos parches para el contorno de ojos en un objeto de deseo, vendiendo en los dos primeros meses más de 75.000 unidades. La propia Alice es el mejor escaparate para su marca.

Si de alguien ha aprendido Alice la faceta de empresaria es de su padre, Andrea Campello, conocido en Italia como rey de los concesionarios al ser el propietario de una red que distribuye en exclusiva modelos de Fiat y Jeep en el norte del país.

