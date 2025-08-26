HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los actores Alex García y Verónica Echegui posan en la alfombra roja de los Premios Goya 2022. EFE

Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo

Una historia de amor discreta y sólida que nació en un rodaje, floreció en una vivienda campestre y se coronó con un Goya compartido llega a su fin con la despedida de la actriz

Miguel G. Casallo

Martes, 26 de agosto 2025, 12:15

La muerte de la actriz Verónica Echegui ha causado gran conmoción en el mundo de la cultura. Uno de los más afectados es su expareja, Álex García. Según informan diversos medios, el actor ha permanecido junto al féretro en el Tanatorio de La Paz, en Madrid, sin separarse en ningún momento de los restos de quien fuera su novia durante más de una década.

Fuentes cercanas relatan que García, en línea con la discreción que ha impuesto la familia de la actriz, ha recibido el apoyo silencioso de colegas y familiares. Mientras, él estaba «totalmente desolado» y evitaba ser captado por las cámaras de la prensa en su entrada o salida del tanatorio.

El programa 'Tardear', que cubrió el velatorio, refirió que Álex llegó justo cuando el cuerpo de Verónica ingresaba al tanatorio y desde entonces no se levantó de su lado. «Está absolutamente devastado», aseguraban. De hecho, apuntaban a que el también actor habría optado por una despedida en la más estricta intimidad, rehusando el contacto con la prensa.

Un amor por más de una década

Su historia comenzó en 2010, durante el rodaje de 'Seis puntos sobre Emma', película en la que compartieron plano y donde surgió un vínculo que perduraría por 13 años. A lo largo de ese tiempo, aunque llevaron una vida amorosa discreta, también compartieron pasos artísticos en proyectos como 'Kamikaze' (2014) y la comedia' No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas' (2016).

En 2022, su relación se proyectó al cine de forma conjunta con el cortometraje 'Tótem loba', dirigido por Echegui y coproducido por García. El cortometraje fue galardonado con el Goya a Mejor Cortometraje de Ficción, un premio que simbolizó un tributo público a su vínculo. De hecho, la actriz, emocionada, dedicó unas sinceras palabras a su pareja: «Álex, que lo coproduce, ha estado conmigo desde el principio. Siempre está. Mi amor, ¡cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo», aseguraba en aquel momento.

Lejos del centro mediático, la pareja eligió una vida serena en una casa en la sierra de Madrid, rodeados de naturaleza, animales y un huerto que cultivaban juntos, huyendo del bullicio urbano. Esa burbuja íntima fue su refugio durante años. Aunque su relación parecía firme, en julio de 2023 ambos decidieron separarse. Una ruptura que se produjo en buenos términos y sin reproches públicos.

Ahora, con su muerte, Álex García emerge como una de las figuras más afectadas. De hecho, hay quienes aseguran que se encuentra «absolutamente devastado» por la pérdida de quien fuera su gran amor y compañera durante tantos años.

