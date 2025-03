Alejandro Sanz desconecta tras los Grammy Latinos en Extremadura

L. Alcázar Martes, 21 de noviembre 2023 | Actualizado 22/11/2023 09:57h. Comenta Compartir

En ropa deportiva, conduciendo un quad, disfrutando de bellas estampas otoñales, con un contundente cocido a la mesa y muy relajado. Así se ha mostrado este martes Alejandro Sanz en varias instantáneas publicadas en su perfil de Instagram, en las que todo parece indicar que el cantante ha pasado por Extremadura, por el norte de la provincia de Cáceres donde se encuentra su finca El sueño de los Parrales, situada en el término de Jarandilla de la Vera.

«El sol broncea el alma», es la frase con la que el artista ha acompañado las nueve fotografías que ha compartido. Unas postales en las que se le ve radiante y feliz, recargando las pilas para sus próximos compromisos profesionales después de su paso por la ceremonia de los Grammy Latinos en Sevilla. Y es que la gala, celebrada el pasado jueves 16 de noviembre, situó al compositor madrileño en el centro de todas la miradas cuando interrumpió su intervención al escuchar al público corear algo incómodo.

Aunque el intérprete de 'Looking for paradise' no ha desvelado dónde se encuentra, sus seguidores han señalado directamente a Extremadura como su paraíso. Las gargantas de agua, el que parece el puente el Parral de Jarandilla y las vistas de la sierra de Gredos abrigando el paisaje extremeño, no dejan dudas.

La publicación ha tenido numerosas reacciones de sus fans, pero también de otra artista internacional, Laura Pausini, una de las triunfadoras de los Grammy Latinos. «Te quiero mucho Ale», le escribía la cantante italiana.

Alejandro Sanz adquirió hace años esta propiedad en Jarandilla de la Vera, en la que ha celebrado eventos tan especiales como su boda con Raquel Perera. El diario ABC desvelaba este pasado verano que el artista tenía en venta su finca extremeña, una de las joyas de la corona de su patrimonio, por una deuda. La propiedad, de 32 hectáreas, se creó uniendo varios secaderos de tabacao. Tiene 12 hectáreas de bosque de roble, más de 300 higueras, 600 olivos y 800 castaños.

A tenor de la imágenes difundidas, parece que el cantante todavía no se habría desprendido de esta casa de campo que le liga a Extremadura.