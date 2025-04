Alejandro Sanz pone a la venta su finca de Cáceres

Redacción Lunes, 19 de junio 2023, 15:22 Comenta Compartir

Se llama El sueño de los Parrales «porque Los Parrales era el nombre de la de mi tío, donde nos juntábamos toda la familia, y este sitio es para ellos, para que tengamos donde reunirnos todos, también cuando yo no esté», confesaba Alejandro Sanz cuando adquirió esta propiedad de 32 hectáreas en Jarandilla de la Vera, Cáceres, y está a la venta. Así lo ha publicado ABC.

La finca la creó uniendo varios secaderos de tabaco. Tiene 12 hectáreas de bosque de roble, más de 300 higueras, 600 olivos y 800 castaños. Alejandro utilizó parte de la tierra de este lugar para cosechar tomates, pisto, guindillas, pimientos y aceite. La pudimos ver hace seis años, cuando abrió sus puertas para una de las pruebas de exteriores de Masterchef Celebrity. La casa tiene siete habitaciones en suite y dos zonas de invitados y en ella, Sanz ha celebrado varios eventos especiales, como el bautizo de su hijo Dylan o su boda con Raquel Perera. Un lugar, sin duda, especial para el cantautor.

Al parecer, ahora la ha puesto en manos de una conocida inmobiliaria de lujo; «La venta está en manos de un experto inmobiliario que trabaja con clientes de alto nivel y al parecer ya hay gente interesada en adquirir la vivienda y las 32 hectáreas por un precio de salida que ronda los tres millones de euros», asegura el medio.

Momentos agridulces para Alejandro SANZ

Esta venta llega en un momento complicado para Alejandro. Él mismo confesaba en sus redes sociales no estar pasando por un buen momento: «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente». Y así está siendo, Sanz ha retomado su gira y asegura que «no hay mejor medicina que la música».

En lo personal las cosas no van como le gustarían y se suma a ello su ruptura con Rachel Valdés. Sin embargo, en lo profesional, Sanz sigue llenando escenarios y acaba de unirse a la discográfica Sony Music. «Hoy comienza un nuevo camino, me uno a la gran familia Sony. Firmo con tinta de ganas, de retos y con la certeza de todo lo bello y emocionante que vamos a construir juntos», confesaba el día de la firma de su contrato.