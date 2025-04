Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: «Vamos a ser padres»

Joaquina Dueñas Miércoles, 19 de junio 2024, 08:52 | Actualizado 12:57h. Comenta Compartir

Si sorpresiva fue la portada que publicó la revista Semana el pasado mes de febrero con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia dándose un apasionado beso, más lo ha sido conocer este miércoles, exclusiva mediante en la revista ¡Hola!, que la pareja está esperando un bebé. La hija de Terelu Campos está embarazada de tres meses y medio y ha querido contar junto a su novio cómo están viviendo esta nueva etapa de sus vidas y las reacciones de sus famosas madres.

Apenas llevaban dos meses saliendo juntos cuando la nieta de María Teresa Campos empezó a sentir los primeros síntomas de que algo estaba pasando, por lo que durante una escapada a Jávea con un grupo de amigos pidió a uno de ellos que comprara una prueba de embarazo. «No pensé que saldría positivo en el test, pero el resultado apareció rapidísimo», ha contado Alejandra, que ha reconocido: «De repente, me agobié mucho».

La colaboradora de televisión ha desvelado lo difíciles que han sido estos primeros meses en los que ha sufrido los típicos síntomas de embarazo. «Al principio, no fue fácil. De repente, mi cuerpo empezó a hacer cosas raras… Cansancio, muchas náuseas… He tenido de todo». A pesar de la situación, ha sentido el apoyo de Carlo en todo momento. «No lo ha llevado muy bien, pero es normal por el desequilibrio hormonal tan grande que debe tener», ha señalado el actor, que ha asegurado entender «los cambios de humor y las náuseas, así que intento estar con ella».

A pesar de los síntomas, la pareja ha podido llevar en secreto el embarazo. Solo un puñado de personas conocían la buena noticia y, entre ellas, las madres de los protagonistas. Alejandra y su madre están muy unidas, por lo que la mayor de las Campos ya intuía que a su hija le pasaba algo. «Al poco tiempo de hacerme la prueba me preguntó qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa. Tampoco le hablaba como siempre. Igual estaba más a la defensiva», ha relatado Alejandra. Así que un día decidió contárselo a bocajarro: «Pensé, 'ahora o nunca'».

Terelu y Mar Flores, «madres en otra fase»

La reacción de su madre fue de total compresión, aunque reconoce que «al principio, flipó». «Ahora lo entiendo todo», cuenta que le dijo. «Como me veía nerviosísima, mi madre no entendía por qué me estaba comportando así. Después, ya me dijo que, fuera lo que fuera, tomáramos la decisión que tomásemos, iba a estar con nosotros y nos apoyaría», ha explicado. Y es que, tras perder a su madre en septiembre del año pasado, Terelu entiende que después de haberse «ido una vida, ahora viene otra», lo que le ha llenado de felicidad.

Por su parte, Carlo tardó un poco más en hacer partícipe a sus padres de la buena nueva. «Cuando ya vimos que el embarazo iba bien, se lo conté a mis padres. Fue hace como dos semanas o un poco más, casi a la vez. Se dio el caso de que ese día vi antes a mi padre e, inmediatamente después, a mi madre. Me lo quería quitar de en medio cuanto antes. Obviamente, flipó, pero me dijo que era nuestra decisión y que nos apoyaría al cien por cien», ha contado sobre su padre.

Respecto a Mar Flores, «a ella le impactó un poco más», ha reconocido. «Pero se lo tomó muy bien. Se puso supercontenta y me dijo que nos iba a apoyar en cualquier cosa. Fue muy bien, la verdad. Mejor de lo que yo esperaba», ha confesado. Eso sí, lo de llamarlas abuelas a los 58 años de Terelu y los 55 de Mar no lo tienen del todo claro: «Van a ser madres en otra fase, llamémoslo así», ha bromeado Carlo.

De momento, desconocen el sexo del bebé que nacerá en diciembre, si bien han tenido oportunidad de observar cómo se mueve durante las ecografías. Por delante, cinco meses que la pareja vive con ilusión y con la responsabilidad de prepararse para atender a una nueva vida, pero también cinco meses durante los que no podrán esquivar la presión mediática, algo que también les preocupa ya que los primeros compases de su romance estuvieron marcados por la presencia de reporteros y por los numerosos comentarios de colaboradores de televisión. De hecho, Alejandra dice sentir «pánico», aunque eso no ha sido óbice para conceder la exclusiva a pesar de haber defendido en numerosas ocasiones que ella no vende su vida.

