Aitana y Sebastián Yatra lanzan una nueva canción juntos. Así lo han anunciado ambos a través de sus redes sociales con un vídeo en el que están sentados en un sofá en un estudio de grabación. Mientras el colombiano entona unos acordes con la guitarra, la catalana se muestra a su lado pensativa. El trabajo, llamado Akureyri, verá la luz el próximo viernes, 26 de abril, tal y como anuncia la pareja en la publicación, que acumula centenares de miles de 'me gusta' y comentarios mostrando sorpresa por la nueva colaboración.

Hace cuatro días, Aitana anunció en su cuenta de Instagram que el viernes saldría su nueva canción, aunque no había rastro de colaboración con Yatra. «He decidido volver donde fui muy feliz», escribía junto a un vídeo que mostraba su viaje a Akureyri, en Islandia, y sobre el que decía unas bonitas palabras. «Aunque os suene raro, en 2015 Islandia quedó en mis recuerdos como el lugar donde más disfruté y aprendí con mi familia. Sabía que volvería, y siento que volveré más, es bonito cumplir los 24 aquí. Es raro pero, me siento muy conectada con este lugar. Sin duda este 2023 se me tatúa en mi corazón como un año de cambios. Me queda tanto por aprender, tanto por recorrer, sanar, celebrar, luchar, disfrutar… A veces la vida no es tan fácil como uno se imagina de pequeño, pero yo he tenido mucha suerte. Qué bonito es sentir todas las emociones y así saber que estamos vivos. Agradezco que los míos estén sanos, al final eso es lo más importante, y así poder disfrutar de toda una vida juntos».

Yatra puso un comentario a la sentida publicación de Aitana: «Esa canción», junto a un corazón. Lo que ya denotaba que sabía algo más sobre el nuevo trabajo de la joven. De hecho, el colombiano fue el compañero de viaje de la cantante a Islandia, donde celebraron en junio el cumpleaños de la 'triunfita'.

No es la primera vez que Aitana y Yatra colaboran. La primera vez fue en enero de 2020, con la canción 'Corazón sin vida' que forma parte del disco 'Las dudas', de la catalana. Dos años después, en 2022 lanzaban 'Las dudas', que pertenecía al álbum 'Dharma' del colombiano.

¿Reconciliación confirmada?

El anuncio de la nueva colaboración llega después de que se publicaran el pasado 7 abril unas fotografías en las Yatra y Aitana aparecían paseando cogidos de la mano por las calles de Madrid. Unas imágenes que desataron los rumores sobre la reconciliación después de que el colombiano confirmase la ruptura en diciembre de 2023.

Esa misma mañana del paseo, Yatra participó en la media maratón de Madrid. Más tarde llegó a un restaurante del centro en el que había quedado con varios amigos, entre ellos Aitana. Por la tarde, después de la comida con sus allegados, fueron tomadas las fotografías del romántico paseo.

Ya en marzo surgieron rumores de acercamiento al pillar al compositor saliendo por la mañana de la residencia madrileña de su 'expareja', después de que ambos volviesen del famoso viaje a Islandia.