'100% Únicos', el programa de entrevistas que da la voz a personas con autismo

Lunes, 11 de diciembre 2023

En una televisión poco dada ya a sorprender surgió un formato que se convirtió en una revelación en Francia. De repente, un grupo de personas con diferentes trastornos del espectro autista (TEA) se puso delante del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, para hacerle preguntas y sacar los titulares que, hasta el momento, los periodistas no habían conseguido. El programa, titulado originalmente 'Les Rencontres du Papotin', arrasó en términos de audiencia y ahora llega a España de la mano de Telecinco, con una primera entrevista al actor malagueño Antonio Banderas (estreno a las 22:50 horas) con treinta reporteros que van a descolocar y sonrojar al invitado.

'100% Únicos', nombre de la adaptación española de un formato que también se extenderá próximamente a otros países como Italia, Alemania o Reino Unido, tiene como objetivo no solo cautivar e interesar al espectador con su original propuesta, sino también visibilizar la realidad de las personas con TEA y cómo esta condición afecta a su día a día y al de su entorno. El programa, que produce Shine Iberia ('MasterChef'), cuenta con la colaboración de Autismo España y el asesoramiento de personal de apoyo de distintas asociaciones.

«Es un proyecto muy emocionante, porque al principio uno se lo puede plantear como un rollo de caridad, pero realmente te están ayudando a ti mismo», explica su presentador, Guillermo Fesser. «Estás aprendiendo y conociendo gente que te hubieras perdido si no te hubieran puesto un traductor simultáneo. Al final, el autismo es como otro idioma; nosotros no lo sabemos, porque es otra manera de entender la vida, con otro ritmo y es difícil que cuadremos», reflexiona.

El periodista, afincado en Estados Unidos, lamenta que la sociedad española no escuche a las personas con autismo y prefiere, en ocasiones, no tener contacto con ellas ni darles la oportunidad de conocerlas «porque no sabemos qué hacer». «Pero la energía que estamos creando, haciéndole caso a un colectivo al que normalmente la gente no se lo hace, es maravillosa», celebra el comunicador, quien cree que '100% Únicos' también servirá de aprendizaje para la audiencia.

Fesser, además, pone en valor el alto nivel de las preguntas y la curiosidad que plantean los entrevistadores a sus invitados pues, según defiende, «el mejor periodista no es el que hace la pregunta más original, sino el que consigue la respuesta más interesante». Por el programa, que se emitirá todos los lunes en Telecinco, pasarán personajes populares como los presentadores Mercedes Milá y Xavier Sardà; los actores Leo Harlem, Javier Gutiérrez, Daniel Guzmán y Carmen Maura; el chef Dabiz Muñoz; el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez, interesado en acudir

La productora ejecutiva del programa, Ana Rivas, reconoce que presentó el proyecto a Mediaset y lo aprobó de forma inmediata. El siguiente paso fue el casting de los entrevistadores, algo que, según explica la responsable, generaba un cierto temor. «Hablamos con Autismo España e inmediatamente pusieron en marcha toda su red de asociaciones para quién quisiese participar. Nunca hemos hecho un casting más sencillo que este», admite. El programa les manda un vídeo con una breve biografía del invitado y los colaboradores mandan las preguntas que quieran. «Ellos no tienen ningún tipo de filtro a la hora de hacer las preguntas (.) Son estudiosos, súper aplicados y obsesivos con todo, se las preparan muy bien. Lo único que intentamos es que no se repitan las preguntas y que todos puedan intervenir», cuenta.

Así, cada entrega cuenta con dos entrevistas en la que participan treinta reporteros. Se trata de un grupo que abarca un amplio abanico de personas y edades para visibilizar una realidad distinta dentro del espectro autista, en la que también se tratan distintos tipos de comunicación o grados de dependencia. Los participantes del programa siempre van acompañados de un grupo de terapeutas que les han ayudado a preparar sus intervenciones.

Al igual que en la versión francesa, '100% Únicos' también cursó una invitación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Todavía no ha habido opción, pero nos consta que está muy interesado en venir», avanza la productora, quien quiere que se acerquen más políticos al programa porque es «una oportunidad» para que escuchen a las personas con autismo. «Es la mejor manera de remover conciencias y de que realmente suceda algo. El número de autistas es altísimo en España: son 450.000 personas en todo el territorio español», apunta Rivas.