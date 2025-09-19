HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 19 de septiembre, en Extremadura?
Una pasajera entra en el tren con destino a Huelva en la estación de Zafra. DAVID APOLO

Zafra recupera la conexión por tren con Huelva tras dos años de cierre

La reapertura del servicio coincide con la clausura durante un mes de la línea ferroviaria de Sevilla por obras

Juan Soriano

Juan Soriano

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:03

Nueva mejora en el servicio ferroviario de Extremadura, aunque viene de la mano de otro corte por obras en la infraestructura. Zafra recuperó este ... viernes la conexión por tren con Huelva, un servicio que ha estado dos años sin funcionar por obras. Durante este tiempo, Renfe ha ofrecido un recorrido alternativo por carretera. Una opción a la que recurre ahora ante el cierre durante un mes de la línea que enlaza Mérida con Sevilla por mejoras en la infraestructura.

