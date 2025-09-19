Zafra recupera la conexión por tren con Huelva tras dos años de cierre

Nueva mejora en el servicio ferroviario de Extremadura, aunque viene de la mano de otro corte por obras en la infraestructura. Zafra recuperó este ... viernes la conexión por tren con Huelva, un servicio que ha estado dos años sin funcionar por obras. Durante este tiempo, Renfe ha ofrecido un recorrido alternativo por carretera. Una opción a la que recurre ahora ante el cierre durante un mes de la línea que enlaza Mérida con Sevilla por mejoras en la infraestructura.

La reapertura de una línea y el cierre de la otra forman parte de una acción coordinada entre Renfe y Adif. Esto permite mantener las conexiones con Andalucía, especialmente para los servicios de mercancías. El nuevo corte se aprovechará para acometer no sólo una, sino varias obras en marcha.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Renfe, restableció el pasado lunes el servicio de media distancia Huelva-Zafra después de que Adif haya concluido el grueso de las obras de renovación de esta línea con una inversión de más de 250 millones de euros. Los trabajos continúan, pero ya no impiden el paso de los trenes.

Sin embargo, las conexiones entre la capital onubense y Zafra (que en la región tienen otra parada, en la localidad pacense de Fregenal de la Sierra) se limitan al fin de semana. De esa forma, el estreno de la línea no se produjo hasta este viernes.

El tendido se cerró al tráfico ferroviario en julio de 2023. Desde entonces, el trayecto se hacía por carretera, con una duración de más de cuatro horas. Tras la mejora de la infraestructura el tiempo de viaje medio entre Huelva y Zafra se reduce a dos horas y 52 minutos, 25 minutos menos que antes de las obras.

Con la reapertura, entre Huelva y Zafra circularán dos frecuencias, una por sentido, los viernes, sábados y domingos. Los horarios se adaptan a las necesidades de movilidad de los viajeros que se desplazan por motivos laborales o académicos, con especial atención a los usuarios de la sierra onubense que acuden a la capital provincial.

El nuevo servicio parte de Huelva a las 15.15 horas los viernes y a las 10.45 los sábados y domingos (con paradas en Fregenal de la Sierra a las 17.31 y 12.56 y llegadas a Zafra a las 18.13 y 13.37, respectivamente). Desde la localidad extremeña, la partida de los viernes es a las 19.00 horas y a las 16.30 los sábados y domingos, con paradas en Fregenal a las 19.38 y 17.08 y llegada a Huelva a las 21.49 y 19.19.

Las obras han incluido la reparación y refuerzo estructural de cinco puentes, uno de ellos en suelo extremeño, y se ha acometido la renovación integral de la infraestructura (carril, balasto y traviesas) en 90,5 kilómetros en la provincia de Huelva (el resto de la línea, incluido el paso por la región, ya se mejoró anteriormente). Con estas actuaciones se ha conseguido la supresión de catorce limitaciones de velocidad, lo que explica la mejora de los tiempos de viaje.

Además, siguen su curso las obras para la supresión del bloqueo telefónico y su sustitución por un Bloqueo de Liberación Automática en Vía Única (BLAU), que será telemandado desde el Centro de Regulación de la Circulación (CRC) de Sevilla y que facilitará la gestión del tráfico ferroviario. Esta mejora abarca tanto la línea Zafra-Huelva como Zafra-Llanos de la Granja, dedicada al tráfico de mercancías hasta Jerez de los Caballeros.

De forma paralela, se está implantando el sistema de telecomunicaciones GSM-R, escogido por las principales compañías ferroviarias europeas para permitir las comunicaciones entre el tren y el CRC. Además de su instalación en las líneas Zafra-Huelva y Zafra-Llanos de la Granja, este contrato también incluye su implantación en el tramo Zafra-Los Rosales, que conecta Mérida con Sevilla.

Nuevo corte por obras

Esta línea tiene otras obras en marcha, que durante un mes requerirán el corte de la circulación. Un cierre que se aprovechará para otras actuaciones de mejora en la infraestructura.

La suspensión del tráfico ferroviario entre Zafra y Sevilla se prolongará del 19 de septiembre al 20 de octubre. Renfe ha programado la circulación de 256 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros. Se dispondrá de conexiones directas entre las dos ciudades, así como autobuses que realizarán la ruta por las estaciones intermedias.

Según ha explicado la entidad, los trabajos de Adif se centrarán en las instalaciones de señalización, energía y comunicaciones en el tramo Zafra-Los Rosales, de la línea Mérida-Los Rosales, que permite el acceso a Sevilla.

Estas obras incluyen, además, trabajos previos para la sustitución de enclavamientos y la posterior supresión del bloqueo telefónico, así como la renovación integral de vía. Adif tiene pendiente una actuación de sustitución de balasto, traviesa y carril de 18 kilómetros en el límite entre las provincias de Badajoz y Sevilla, un contrato que aún no se ha adjudicado.

Además, dentro de este mes se trabajará en tres fines de semana en las tareas de conservación del Puente de Hierro sobre el río Guadiana en Mérida, en el arranque de esta línea. Será los días 20 y 21 de septiembre, 27 y 28 de septiembre y 11 y 12 de octubre. Esto obliga a prolongar el corte y el plan alternativo de transporte al tramo completo entre Mérida y Sevilla durante esos días.

Renfe informará a los viajeros sobre esta situación temporal mediante avisos en los diferentes canales de venta y atención al público. La entidad recuerda que es necesario adquirir o formalizar el billete antes de viajar y no está permitido el transporte de mascotas ni bicicletas en los viajes por carretera.