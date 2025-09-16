Renfe contrata 256 autobuses para mover a los viajeros entre las estaciones de tren de la línea Zafra-Sevilla Las obras de mejora obligarán a los pasajeros a realizar el trayecto por carretera del 19 de septiembre al 20 de octubre

R. H. Martes, 16 de septiembre 2025, 14:29 Comenta Compartir

Se avecinan traslados por carretera en las conexiones por tren entre Extremadura y Andalucía. Renfe ha establecido la circulación de 256 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros entre Zafra y Sevilla. Estos cambios en el medio de transporte se deben a las obras de mejora en la línea ferroviaria que se acometen desde el viernes 19 de septiembre hasta el 20 de octubre.

Los trabajos de Adif se centrarán en las instalaciones de señalización, energía y comunicaciones en el tramo Zafra-Los Rosales. Estas obras incluyen, además, trabajos previos para la sustitución de enclavamientos y la posterior supresión del bloqueo telefónico y la renovación integral de vía, explica la compañía ferroviaria en una nota de prensa.

Asimismo, durante tres fines de semana se continuará con las tareas de conservación del puente metálico sobre el río Guadiana en la capital extremeña.

El inicio de las obras se ha coordinado para coincidir con la reapertura de la línea Huelva-Zafra a fin de permitir el paso de los trenes de mercancías entre Andalucía y Extremadura.

Buses directos y paradas intermedias

Durante este periodo se organizará un plan alternativo de transporte para los servicios de Media Distancia que conectan la capital andaluza y la región extremeña, de modo que habrá autobuses directos entre Zafra y Sevilla, así como autobuses que realizarán la ruta por las estaciones intermedias.

Los fines de semana del 20 y 21 y 27 y 28 de septiembre, así como el del 11 y 12 de octubre, el plan alternativo de transporte se realizará entre Mérida y Sevilla, debido a los mencionados trabajos en el puente metálico. Por su parte, los servicios en tren se prestarán con normalidad entre Mérida y Madrid.

Renfe asegura que informará a los viajeros sobre esta situación temporal mediante avisos en los diferentes canales de venta y atención al público.

Es necesario adquirir o formalizar el título de transporte antes de viajar y no está permitido el transporte de mascotas ni bicicletas en los servicios de transbordo por carretera.