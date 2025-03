«En Youtube intento enseñar deleitando y sin poner en evidencia a nadie»

Los canales de Youtube no solamente sirven para aprender a hacer tartas, cortarse el pelo o conocer los entresijos de los videojuegos. El profesor de ... la Universidad de Extremadura Alberto Bustos (Aranjuez, Madrid, 1970) es un claro ejemplo de que las redes, imparables, están también para hacer más cultas a las personas, hablar y escribir mejor. Bustos, profesor de Didáctica de la Lengua en el campus cacereño, ha enganchado a casi 250.000 personas a su canal de Youtube, 'Blog de Lengua', en el que disecciona los errores más habituales a la hora de expresarnos y da pautas para lograr la excelencia a la hora de hablar o escribir; incluso se atreve «con amorosa crítica» a enmendarle la plana a la Real Academia de la Lengua (RAE), que a su juicio a veces se pasa de rígida y encorsetada.

Bustos ha reducido sus horas docentes para dedicarse a la producción de contenidos. Entre lo más reciente, un vídeo sobre cuándo se puede decir 'a nivel de' sin meter la pata y otro con las cinco últimas meteduras de pata con la RAE.

–Empezó en TikTok cuando no estaba tan de moda, pero ahora es youtuber 100%.

–Tenía que decidir, no podía estar en todas las plataformas al mismo tiempo y para lo que yo hago Youtube me funciona mejor, es un formato más largo, a partir de 5 minutos, 12 como mucho, y eso en TikTok no era posible. Intento que sea un formato que se pueda consumir fácilmente, que la gente pueda aprender una cosa en el tiempo justo.

–¿Qué impulsa a un profesor universitario a meterse en esto?

–A mí siempre me gusta probar cosas nuevas, soy de natural curioso. Después de lograr la habilitación para ser profesor universitario me di cuenta de que tenía mucho material acumulado que utilizaba en mis clases pero que podía emplear para algo más. En 2007 empiezo a publicar un blog, creo que no me estaba viendo nadie, pero mirando las estadísticas del blog me di cuenta de que a la gente le interesaba y de que eso tenía mucho potencial. El salto al vídeo fue una forma de llegar a más gente. Estuve experimentando durante una época y en 2014 por fin me atreví a publicar. El primero fue muy sencillo, grabé un vídeo y coloqué unas diapositivas por encima.

«La educación se abrazará cada vez más a lo digital porque la sociedad nos lo está pidiendo» clases online

–¿Cómo se consiguen 250.000 seguidores enseñando Lengua?

–Intento hacer algo que a mí me enseñaron de pequeño, que es enseñar deleitando. Intento presentar contenidos áridos de una forma que sea comprensible para cualquier persona sin que tenga formación. No me gusta poner en evidencia a nadie, tengo un enfoque positivo, intento que sea algo agradable. La norma tiene importancia, tiene que servirnos para alcanzar un ideal pero no ser un arma arrojadiza.

Expresarse bien

–¿Hablar y escribir bien es un valor en estos tiempos donde priman otros principios más superficiales?

–Sin duda. Hay gente para todo, claro, pero hay un público muy amplio que tiene interés por expresarse con más precisión, por conocer cuáles son las formas más presentables en sociedad. Tiene su importancia social, económica y para la imagen que proyecta cada uno de sí mismo. Ahora que se habla tanto de la marca personal la marca personal es también cómo te expresas.

–Redes sociales, Whatsapp... raro es el que no escribe en público hoy en día. Lo hacemos a diario.

–Se escribe más y se publica más. Gracias a las redes sociales todo el mundo tiene un altavoz. Ahora, además, cualquiera que tenga un procesador de textos puede publicar un libro en las plataformas que hay. Internet va a acarrear un cambio equiparable al que ocurrió cuando se inventó la imprenta, por la difusión global de lo que se escribe.

Adolescentes

–¿Cree que los adolescentes hablan y escriben peor que las generaciones anteriores?

–Nunca en la historia de la humanidad se ha escrito y se ha leído tanto como en nuestros días. Lo que sí es cierto es que se lee y se escribe de maneras diferentes, estamos volviendo a una cultura audiovisual. Hasta hace relativamente poco, la inmensa mayoría de la humanidad experimentaba la cultura de manera oral y visual. En siglos pasados había una persona que sabía leer y alrededor de esa se reunían la familia o los vecinos para escuchar las aventuras de don Quijote o del Lazarillo de Tormes. Las pinturas de las iglesias eran una forma de familiarizar a la gente con las historias bíblicas. Sin embargo, la cultura oficial estaba dominada por la palabra escrita. Hoy día, esta encuentra serios competidores en formatos como podcast, audiolibros, vídeos, etc.

–Es innegable que estilos musicales como el 'reggaeton' ha creado lenguaje. ¿Es peligroso?

–Todo lo que sea comunicación entre las diferentes variedades del español es bueno para la vitalidad del idioma. Me preocuparía más que no tuviéramos comunicación, que se fragmentara. Yo he analizado las letras del 'reggaeton' y pude constatar que está pensado para llegar a un público muy concreto de una forma muy precisa. En ese sentido lo hacen muy bien.

–Durante la pandemia se optó por la enseñanza 'online'. ¿Cree que se ha aprovechado la experiencia?

–Sí, la digitalización es un cambio que ha llegado para quedarse. Estamos en pleno proceso de digitalización de la cultura, la formación, la economía e incluso las relaciones sociales. Esto no es algo que haya llegado de pronto con la pandemia. Mi previsión es que la educación irá abrazando cada vez más lo digital porque la sociedad nos lo está pidiendo. Las instituciones y los profesionales tendremos que hacer el esfuerzo de ponernos al día.

–A veces es crítico con la RAE. ¿Cómo ve la institución?

–Mi postura es de crítica amorosa. La RAE toma decisiones mejorables pero yo creo que estamos mejor con una institución como la acade