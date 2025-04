Yolanda Refolio: «Viste como te dé la gana»

Yolanda Refolio (Barcelona, 1976) vive en Xirivella (Valencia). Allí ha trasladado desde Extremadura su estudio de diseño de moda: '13 lágrimas'. Su padre es de ... Santiago de Alcántara y su madre, de Valencia de Alcántara. Emigraron a Badalona, pero cuando Yolanda tenía cuatro años, regresaron a la pedanía de Las Huertas de Cansa (Valencia de Alcántara). Su madre tenía una Singer antigua y cuando salía de casa, Yolanda la cogía y cosía.

–¿Qué cosía?

–Mis hermanas eran más conservadoras, pero yo quería vestir diferente y me hacía a escondidas minifaldas de raso, blusas con volantes, tops… Me vestía también a escondidas para salir de fiesta. Mi madre me enseñaba a hacer vainica, a zurcir calcetines, a subir un pantalón, pero yo quería hacerme ropa a la que no tenía acceso porque éramos pobres y vivíamos en una casita sin agua.

–¿No se resignaba?

–No quería servir en casas. Me fui a Madrid a trabajar en lo que saliera. Vi en un festival a un chileno y un argentino que serigrafiaban camisetas y me explotó la cabeza. Eso es lo que yo quería. Empecé a serigrafiar camisetas y pantalones, después me fui a Granada a hacer vestuario de teatro y acabé yéndome a Buenos Aires con mi novio, hoy mi marido. Estuve allí diez años, me compré mi primera máquina de coser y empecé a hacer ropa con lunares y volantes que gustaba mucho, pero tras la pandemia, decidí volver con mi familia.

–Un cambio fuerte.

–Me instalé en Malpartida de Cáceres con Santiago, mi marido, y Lisandro, mi hijo. Trabajaba mucho para el extranjero. Vendía por Internet. El español es reacio a comprar así como no sea por Amazon. Además, Extremadura es difícil. Había que viajar a comprar telas, no hay talleres industriales, un problema… Había fábricas importantes en Alburquerque, Feria o Badajoz, pero cerraron. Hacíamos camisetas para Eurodisney, el Manchester City o Paramount Comedy desde Salvatierra de los Barros, pero hubo problemas y dejó de funcionar. Hace ahora un año, salió un trabajo en Valencia y nos vinimos.

–¿Le ha afectado la dana?

–Vivo en la zona de la dana, en Xirivella. Aquí subió el agua, pero bajó enseguida. Me manda gente de Valencia de Alcántara paquetes para los niños del cole de mi hijo y del pueblo de al lado, Aldaia, donde aún no tienen colegio.

–¿Su trabajo en Valencia?

–Soy autónoma y hago proyectos para empresas: el patrón, el prototipo y la muestra. Por ejemplo, un empresario tiene la idea de unos almohadones para niños que son como muñecos y tienen altavoces en el interior. Me lo encargan y yo hago el molde, la muestra, el diseño, que ellos encargan a industrias textiles de Valencia. He diseñado ropa laboral sanitaria, juguetes de tela, etcétera. Y sigo diseñando mi ropa para mujeres.

–¿Por qué '13 lágrimas'?

–Porque la marca nació en 2013, ese año me casé, me fui a vivir a Buenos Aires y era el tatuaje de chicas tristes y oscuras de los años 50. Yo ni soy triste ni soy oscura, pero me gusta la estética de los colores tristes, lo gótico, lo dark. Hago ropa alternativa para quienes no siguen la ropa de consumo. Faldas años 50, vestidos que se ajustan al cuerpo de la mujer, que no la esconden, que se sienta sexi, femenina, empoderada. Que nadie te diga cómo tienes que vestirte. Viste como te dé la gana.

–¿Está contenta?

–Con el Brexit y los impuestos a la ropa inglesa, está habiendo un auge de lo que yo coso, pero no estoy contenta porque me gusta Extremadura y allí he vivido la parte más importante de mi vida. Hago bolsas y ropa con picado extremeño. Pero bueno, en Valencia tengo trabajo, mi familia, diseño lo que me gusta y la playa al lado.