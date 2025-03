Yolanda Díaz recaba apoyos para su proyecto Sumar y asegura que Extremadura no necesita la mina de litio de Cáceres

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió este viernes durante su visita a diferentes localidades de Extremadura la subida del salario mínimo ... interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno porque, según aseguró, esta medida y otras incluidas en la reforma laboral ha hecho que no solo no se destruya empleo, sino que se creen puestos de trabajo.

En relación a Extremadura, señaló que desde 2019 el empleo ha subido un 8,9% más que la media nacional y se han creado 33.000 puestos de trabajo. «La subida del salario mínimo interprofesional, que tantas veces se me había cuestionado desde Extremadura porque iba a destruir empleo, no solo no lo ha destruido, sino que lo ha creado», sentenció.

«A veces hay como dogmas de fe en la economía», añadió la ministra, que defendió el trabajo del Gobierno de coalición en este sentido. «Estamos trabajando con rigor, solvencia y con equipos técnicos que son profesionales en estas materia», añadió.

La vicepresidenta, que primero visitó el Museo Helga de Alvear en Cáceres capital y luego se desplazó a la cercana localidad de Sierra de Fuentes, mostró también su preocupación por la inflación.

Por la tarde, en Mérida, Yolanda Díaz presentó su proyecto político Sumar.

Sobre la actualidad extremeña, se mostró contraria al macrovertedero de Salvatierra de los Barros y a la mina de litio de Cáceres. A su juicio, «Extremadura debe apostar por un modelo de desarrollo económico y social respetuoso con el medio ambiente y que ponga en valor el sector primario», por lo que no tienen cabida los citados proyectos. En este sentido, expresó su alegría por que se haya recahzado el macrovertedero. «Cuando la ciudadanía tiene razones y se organiza, avanza en sus derechos», aseguró.

Precisamente, en la localidad cacereña de Sierra de Fuentes visitó una quesería artesanal en la que ha mantenido un encuentro con los productores de la zona que apuestan por un «modelo de producción sostenible, ecológica, transversal y de enorme importancia para nuestro país». El yacimiento de litio se encuentra a escasos kilómetros. «Creo que el modelo de desarrollo en términos medioambientales, económicos y sociales no pasa por aquí», subrayó Díaz sobre la explotación minera.

Sobre su proyecto Sumar, aseguró que «Extremadura ha sido demasiadas veces una de las comunidades autónomas más abandonadas», por lo que dijo que venía a escuchar y conocer los problemas «reales» de la región de cara a conformar ese futuro proyecto político. Díaz estuvo acompañada de la eurodiputada extremeña de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, y la secretaria regional de la formación en Extremadura, Irene de Miguel. En el Museo Helga de Alvear fue saludada por el alcalde socialista Luis Salaya.