Tren turístico RENFE

El yacimiento de Cáparra y el pueblo abandonado de Granadilla inauguran la temporada otoñal de los Trenes Turísticos

Este programa será completado con catas comentadas de algunos de los productos gastronómicos más destacados del territorio

R. H.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:58

La Diputación de Cáceres y Renfe inaugurarán el próximo 11 de octubre una nueva temporada de los trenes turísticos que circulan por la provincia, ... con un recorrido que permitirá conocer el yacimiento arqueológico de Cáparra y el pueblo abandonado de Granadilla.

