Vox salva los Presupuestos del PP pero le exige reducir el «gasto ineficaz» y bajar más impuestos

Vox salva los Presupuestos extremeños de 2025, pero recuerda al PP que debe contar con sus votos para aprobar las cuentas, para lo que se ... abre un nuevo plazo de negociaciones hasta el próximo 24 de enero.

La Asamblea de Extremadura acogió este viernes el debate de las enmiendas de totalidad presentadas por Unidas por Extremadura y el PSOE al proyecto de ley de Presupuestos de 2025. Ambos grupos habían anunciado que se iban a apoyar mutuamente, con lo que tenían asegurados 32 de los 65 escaños del Parlamento regional. De esa forma, los cinco de Vox resultaban clave para decidir la votación, ya que incluso su abstención bastaba para conceder mayoría simple al rechazo a las cuentas, dejando en insuficientes los 28 diputados del PP.

Pero en el momento de la votación desveló una posición que hasta ese momento no había querido aclarar. Tras más de cinco horas de sesión primero fue el turno de la enmienda de totalidad de Unidas por Extremadura, que fue la primera en presentarse. Además del grupo proponente, recibió el apoyo del PSOE; pero PP y Vox votaron en contra y por tanto fue rechazada. Después se sometió a la consideración del Parlamento regional la iniciativa socialista y el resultado fue el mismo.

En conclusión, el proyecto de ley sigue adelante con su tramitación, que arrancará este lunes con las comparecencias de los altos cargos de las consejerías para explicar las cuentas. Y el miércoles se abrirá el plazo de presentación de enmiendas parciales.

A partir del día 18 de diciembre se abrirá un periodo de negociación que, tras el parón por las vacaciones navideñas, se prolongará hasta el 24 de enero, cuando está prevista la votación final del proyecto de ley. Hasta el último momento se podrán pactar cambios en los Presupuestos de 2025.

Tras lo ocurrido en el pleno el acuerdo para las cuentas está más cerca, pero no hay nada definitivo. En el Gobierno regional aún escuece el rechazo al decreto-ley de medidas fiscales de vivienda, que se tumbó gracias a los votos de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. Y la presidenta de la Junta, María Guardiola, dijo el miércoles que Vox «salió huyendo de donde se trabaja» cuando rompió el gobierno de coalición, unas palabras que no han sentado nada bien a su exsocio de gobierno.

Pero la llamada al acuerdo de Vox que se produjo el martes, junto con su decisión de no presentar una enmienda de totalidad, han acercado posturas. Aún así, todavía quedan dos meses por delante de conversaciones y en el pleno reclamó que, si no se aceptan sus aportaciones, el PP no tendrá sus votos.

Eso fue casi al final. Durante la sesión Vox no aclaró cuál iba a ser el sentido de su voto. Su portavoz parlamentario, Óscar Fernández, señaló que no iban a hacer ningún guiño al PSOE ni a las políticas de izquierda, aunque también calificó de insuficientes las rebajas fiscales y las propuestas del PP, al que pide incidir en el recorte de lo que calificó como «gasto ineficaz».

También pidió a Guardiola que «deje de menospreciar» a los cinco diputados de Vox ni a sus 50.000 votantes en las pasadas elecciones autonómicas.

Más claro fue el presidente del grupo, Ángel Pelayo Gordillo, quien dijo que «se abre un periodo de reflexión y de negociación», anticipando el rechazo de su grupo a las enmiendas de totalidad a pocos minutos de la votación. Y dejó clara su posición. «Si nuestras objeciones y aportaciones son atendidas, habrá presupuestos; si no, no habrá», afirmó. «Reducirán el gasto político y el parasitismo de recursos necesarios para los extremeños, o no habrá». También adelantó que harán una propuesta sobre las medidas fiscales de vivienda, ya que las presentadas por el Gobierno regional le parecieron insuficientes, y sobre la partida para el proyecto de regadío de Tierra de Barros.

Gordillo señaló que no pretende imponerse al Gobierno regional, ya que Vox tiene cinco diputados y el PP cuenta con 28. Pero aseguró que «nuestro apoyo está condicionado a lo que los extremeños que nos votaron nos exigen». Por eso, pidió a los populares que repasen el acuerdo que permitió la investidura de María Guardiola, en el que y que «reflexionen y corrijan el rumbo».

Debate de las enmiendas

El pleno comenzó con la presentación del proyecto de Presupuestos de 2025 por la consejera de Hacienda, Elena Manzano, quien en ninguna de sus siete intervenciones se refirió a Vox y la necesidad de su voto. Solamente volvió a criticar su rechazo al decreto-ley de medidas fiscales por la vivienda, que anunció que se recuperarán en el trámite de enmiendas parciales.

La consejera afirmó que los Presupuestos del próximo año son «los del crecimiento, el impulso y la justicia» con la región gracias a «más financiación, menor presión fiscal y mejores servicios públicos». Manzano destacó que las cuentas son las más altas de siempre, con 8.309 millones de euros, 182 más que este ejercicio. En materia de ingresos, el proyecto contempla nuevas medidas de «igualdad y justicia tributaria», como una deducción del 50% del IRPF para nuevos residentes (75% si son menores de 36 años), una rebaja de 2.000 euros para afectados por ELA y la creación del registro de especial vinculación en el impuesto de sucesiones.

En cuanto al gasto, subrayó el aumento de las consejerías de Salud, con 125 millones más que este año, y Educación, con 115 más. También resaltó las inversiones de 65 millones de euros en redes de gestión de agua, la dotación de 85 millones para subidas salariales de los empleados públicos, las nuevas ayudas a la natalidad, las inversiones en infraestructuras y la partida de 20 millones de fondos propios para el regadío de Tierra de Barros.

Los dos grupos de la izquierda dibujaron un escenario totalmente diferente de las cuentas, con argumentos en buena parte coincidentes. José Antonio González, de Unidas por Extremadura, explicó que su grupo rechaza el proyecto de Presupuestos de 2025 porque «no está a la altura de los problemas de esta tierra».

González incidió en que ni siquiera se sabía qué iba a pasar con el proyecto de ley, en manos de los cinco diputados de Vox. lo que a su juicio evidencia la inestabilidad del Gobierno regional.

Junto a esto, destacó que las cuentas son una continuidad de las de este año, que fueron elaboradas por el gobierno de coalición de PP y Vox, a pesar de que ahora los populares están solos al frente de la Junta. Para González, está en cuestión «la hegemonía de la derecha». También afirmó que la receta de las rebajas fiscales «no le funciona» al Gobierno regional, ya que no ha conseguido poner freno al declive poblacional y no aumentan los ingresos previstos para 2025. En su opinión, la prioridad del PP «no es la mayoría social de esta tierra» ni solucionar problemas como el paro juvenil.

La portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, criticó que el Gobierno regional centra su acción política en la bajada de impuestos, pero no ofrece soluciones a los problemas de la región, como la despoblación.

Álvarez incidió en la inestabilidad de la Junta tras la ruptura del acuerdo con Vox, lo que se ha visto en el rechazo a las medidas fiscales de vivienda y las dudas sobre la aprobación de las cuentas de 2025. También aseguró que las cuentas son irreales, ya que parten de los Presupuestos de 2024, que al cierre del tercer trimestre presentaban un bajo grado de ejecución. Y afirmó que son injustas, ya que el PP insiste en «bajar los impuestos a los que más tienen», con medidas como la rebaja del IRPF a nuevos residentes, lo que considera un agravio para los que ya viven aquí. Como alternativa, el PSOE propone una reforma del tramo autonómico del IRPF y la recuperación de los impuestos de patrimonio y de viviendas vacías, así como volver a la gratuidad de los comedores escolares, fijar por ley que las familias no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a la vivienda y blindar la dotación del regadío de Tierra de Barros.

En cuanto al Grupo Popular, el diputado Hipólito Pacheco rechazó la enmienda de Unidas por Extremadura, que a su juicio «raya el comunismo». El PP destaca los buenos datos económicos de la región y el aumento de las partidas de gasto, como hizo su portavoz, José Ángel Sánchez, quien dio la réplica al PSOE. A su juicio, los socialistas defendieron su propuesta «con ruido, con rabia, con intento de tumbar las mejores cuentas para Extremadura».