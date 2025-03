Elena Manzano alude al adelanto electoral y el PSOE afirma que no teme a las urnas Ángel Pelayo Gordillo señala que unas nuevas elecciones supondrían «traicionar la confianza que se depositó en los representantes actuales»

Juan Soriano Viernes, 29 de noviembre 2024, 21:45 Comenta Compartir

La decisión de Vox de votar en contra de las enmiendas de totalidad presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura permite mantener la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos autonómicos para 2025. Su apoyo a estas iniciativas, o simplemente su abstención, hubiese abierto un escenario incierto en la política regional, que incluso podría haber llevado a la convocatoria de elecciones anticipadas. Una opción que parece lejana, pero que por algunos momentos sobrevoló durante la sesión plenaria del viernes en la Asamblea de Extremadura.

Un posible rechazo a las cuentas hubiese dado al Gobierno regional dos opciones. Por un lado, podría optar por elaborar un nuevo proyecto, tal como hizo el PSOE con las cuentas de 2016. En aquel momento, el Ejecutivo de Fernández Vara, también en minoría, presentó unos presupuestos sin consensuar que fueron rechazados por la oposición. Tras esto, elaboró una nueva propuesta, que consiguió pactar con el PP.

Como segunda opción, el equipo de Guardiola se podría haber conformado con la prórroga de las cuentas de 2024, que por otra parte contienen las grandes líneas políticas del Gobierno regional del PP y que tienen su continuidad en el proyecto de 2025. Pero esto evidenciaría la debilidad del Ejecutivo autonómico, de ahí que para algunos la única opción sería convocar elecciones anticipadas.

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, se refirió el pasado miércoles a esta posibilidad. Según dijo, aunque el proyecto de cuentas fuese rechazado el Gobierno regional debería agotar la legislatura por responsabilidad y continuar en minoría parlamentaria.

La consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano, criticó estas declaraciones en el pleno del viernes. «Lo que no quiere el PSOE es que los extremeños hablen», aseguró. «Lo que queremos nosotros es que hablen, que griten, porque nosotros siempre les vamos a escuchar». Esto no quiere decir que el Gobierno regional abra la puerta a unas elecciones anticipadas, pero es la primera vez que se refiere a esa posibilidad y no lo hace en términos que suenen a rechazo.

La portavoz socialista, Piedad Álvarez, recogió el guante y apuntó que el PSOE no le tiene ningún miedo a las urnas. De hecho, como recordó, ha ganado diez de las once elecciones autonómicas celebradas hasta la fecha, incluidas las del pasado año. Sólo perdió las de 2011, ante el PP de José Antonio Monago.

El grupo que tiene la llave para aprobar las cuentas de 2025, Vox, también se refirió a esta cuestión. Ángel Pelayo Gordillo subrayó que un gobierno en minoría no tiene otra opción que buscar apoyos. De lo contrario, los presupuestos no saldrían refrendados, ante lo que sólo contempla dos opciones, «o prorrogar los precedentes», lo que evidenciaría la incapacidad de negociar, o convocar elecciones, «lo que sería traicionar la confianza que se depositó en los representantes actuales».