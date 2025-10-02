HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión de la Comisión de Cultura en la que se han votado las enmiendas a la propuesta de ley. HOY

Vox rechaza seis enmiendas del PP a la Ley de concordia

La iniciativa seguirá su curso sin incorporar las propuestas del Grupo Popular en materia de igualdad

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:35

La propuesta de Ley de concordia, que sustituirá a de la Ley de memoria histórica de Extremadura, sigue adelante con su tramitación pero con un ... desacuerdo entre sus dos grupos proponentes. Vox rechaza seis enmiendas presentadas por el PP que incidían en cuestiones de igualdad, con lo que el texto se someterá a la aprobación de la Asamblea sin apenas cambios respecto a lo pactado inicialmente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  3. 3 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra
  4. 4

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid
  5. 5 Una persona resulta herida en un choque múltiple en la carretera de Olivenza
  6. 6 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  7. 7

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  8. 8 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  9. 9 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  10. 10 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Vox rechaza seis enmiendas del PP a la Ley de concordia

Vox rechaza seis enmiendas del PP a la Ley de concordia