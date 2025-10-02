Vox rechaza seis enmiendas del PP a la Ley de concordia

La propuesta de Ley de concordia, que sustituirá a de la Ley de memoria histórica de Extremadura, sigue adelante con su tramitación pero con un ... desacuerdo entre sus dos grupos proponentes. Vox rechaza seis enmiendas presentadas por el PP que incidían en cuestiones de igualdad, con lo que el texto se someterá a la aprobación de la Asamblea sin apenas cambios respecto a lo pactado inicialmente.

El acuerdo para la aprobación de la Ley de concordia se cerró a comienzos de año como parte del pacto para la aprobación de nuevas medidas fiscales, que el Gobierno regional había incluido primero en un decreto-ley que fue rechazado y después en el proyecto de Presupuestos para 2025, que fue retirado por falta de apoyos.

El texto pactado entre PP y Vox sustituye a la Ley de memoria histórica y democrática de Extremadura de 2019, que se centraba en la Guerra Civil y la dictadura franquista, con un texto alternativo. No supone por tanto una simple derogación, pero introduce cambios como ampliar su periodo de actuación desde la II República a la promulgación de la Constitución de 1978.

La propuesta de ley, presentada por los dos grupos, ha seguido la tramitación habitual. Tras el rechazo de las enmiendas de totalidad de PSOE y Unidas por Extremadura, se dio paso a las comparecencias de expertos y a la presentación de enmiendas parciales.

Los grupos parlamentarios han registrado 117 propuestas de modificación: 61 el PSOE, 48 Unidas por Extremadura y ocho el PP. La Comisión de Cultura de la Asamblea de Extremadura ha acogido este martes el debate y votación de estas enmiendas, paso previo a la remisión de la propuesta de ley al Pleno para su aprobación definitiva.

En la comisión se han rechazado todas las enmiendas parciales de PSOE y Unidas por Extremadura, con lo que se volverán a debatir en el Pleno, por el voto en contra de PP y Vox.

En cuanto a las ocho del Grupo Popular, sólo se han aprobado dos, mientras que las otras seis han tenido el voto en contra de Vox, así como de PSOE y Unidas por Extremadura.

En esas enmiendas los populares planteaban adaptar las conclusiones recogidas en el informe de igualdad aportado por el Gobierno regional. Entre otras cuestiones, el PP sugiere que el censo de víctimas muestre datos desagregados por sexo e indicadores para el análisis de género, que la nueva Comisión Técnica de la Concordia que crea la ley tenga representación paritaria y que la Junta promueva investigaciones que visibilicen el papel de las mujeres en el periodo en cuestión.

Álvaro Sánchez-Ocaña, diputado de Vox, ha señalado que el texto de la ley fue consensuado con el PP, pero no las enmiendas, por lo que no contaban con el apoyo de su grupo. Finalmente, sólo ha aprobado dos, un desencuentro entre los dos autores de la iniciativa.