Vox dice al PP que tendrá que buscar el apoyo de PSOE y Unidas por Extremadura

Vox marca de nuevo distancias con el Gobierno regional del PP, al que recuerda que «sigue en minoría absoluta». El partido de Santiago Abascal señala ... que el acuerdo para más rebajas fiscales en la región no implica el apoyo parlamentario a los populares, a los que invitan a buscar ese respaldo en PSOE y Unidas por Extremadura.

Tras el pacto que tuvo lugar hace dos semanas para la convalidación del decreto-ley de medidas tributarias y su transformación en un proyecto de ley pactado entre PP y Vox, el pleno de la Asamblea de este jueves ha vuelto a mostrar las diferencias entre ambos partidos, socios de gobierno hasta el pasado mes de julio.

El portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández, ha preguntado cuál será la postura del Gobierno regional ante las propuestas de ley presentadas por su grupo en la Asamblea, después de que el Ejecutivo autonómico del PP se haya opuesto a la tramitación de una iniciativa que planteaba más rebajas fiscales.

Fernández ha señalado que los populares «no tienen ningún interés» en la propuesta que pretende reducir las subvenciones a los sindicatos UGT y CC OO ni en derogar la ley de igualdad LGTBI; y que tampoco quieren contribuir «con hechos» al mantenimiento de la central nuclear de Almaraz con la reducción a la mitad de la ecotasa que cobra la Junta.

«Con sus votos están mucho más cerca de los partidos de izquierda y más lejos de Vox», ha afirmado, por lo que «será a esos grupos y con esos grupos donde ustedes tengan que buscar apoyos; el apoyo de Vox no lo tienen».

Por ese motivo, ha asegurado que el Gobierno regional tiene tres opciones: «agarrarse al poder como Pedro Sánchez», convocar elecciones anticipadas o someterse a una cuestión de confianza.

Por su parte, el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, ha señalado que las propuestas de ley se estudian «de manera individual e independiente, en el momento que corresponda» y sin tener en cuenta qué grupo las ha presentado.

Para Bautista, Vox confunde posiciones políticas con pronunciamientos del Consejo de Gobierno. En este sentido, ha señalado que se permitirá la tramitación de algunas de las propuestas de ley de Vox, lo que no implica que después vayan a tener el respaldo del PP en la votación.

«Si cree que este gobierno impone cordones sanitarios, se equivoca», ha añadido. Según ha afirmado, el Gobierno regional dialoga «y cede en ocasiones». Pero ha afirmado que hay cuestiones «sobre las que tenemos una firme convicción, y que ni estuvieron ni estarán sobre la mesa». Por ese motivo, ha pedido a Vox que «quite de su agenda aquellos temas sobre los que no hablan los extremeños, que no les preocupan y para lo que no nos votaron».

El Gobierno regional ha incidido especialmente en la propuesta de Vox que pide derogar la ley de igualdad LGTBI. Nerea Fernández, diputada de Unidas por Extremadura, ha preguntado cuál será la posición del PP. Como ha recordado, hace unas semanas se opuso a otra iniciativa para suprimir la ley autonómica de memoria histórica y sin embargo en el acuerdo de medidas tributarias se ha pactado sustituir ese texto por una nueva ley de concordia.

La portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha afirmado que la derogación de la ley LGTBI «no se ha cuestionado, no se está cuestionando y no se cuestionará». Según ha indicado, la igualdad «es un principio irrenunciable» para el Ejecutivo autonómico de María Guardiola, que, como ha recordado, asumió directamente esas competencias. Por ese motivo, ha asegurado que la norma se mantendrá y que además se impulsará su desarrollo reglamentario.

Las diferencias entre los dos partidos del bloque de derechas también han quedado en evidencia en una cuestión en la que en realidad están de acuerdo, el rechazo al acuerdo alcanzado por el Gobierno para excluir a Cataluña y País Vasco del reparto de menores no acompañados (menas). El portavoz de Vox, Óscar Fernández, ha pedido a la Junta que «de verdad» se enfrente al Gobierno central y se oponga a la llegada de más menores inmigrantes a la región.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha criticado la cesión de Pedro Sánchez a Cataluña y País Vasco como «moneda de cambio para su estabilidad parlamentaria», pero ha pedido a los diputados de Vox que «dejen de atacar, dejen de buscar excusas y céntrense en trabajar por Extremadura».