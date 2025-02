Vox dice que la llegada de inmigrantes pone en riesgo la seguridad de Mérida

Vox ya había manifestado su rechazo a la acogida por parte de Extremadura de 200 migrantes procedentes de las Canarias, pero ahora va un poco ... más allá en su posicionamiento. El partido de Santiago Abascal ha registrado tanto en el Ayuntamiento de Mérida como en la Asamblea de Extremadura un escrito en el que pide la reprobación del alcalde de la capital autonómica, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, por haber ofrecido el albergue de la ciudad para esta acogida.

«Quiere hacer méritos ante su jefe, Pedro Sánchez, para ser el sucesor de Guillermo Fernández Vara, pero el precio no puede ser la ciudad de Mérida», ha manifestado este miércoles Ángel Pelayo Gordillo, presidente del grupo parlamentario de Vox. Porque hasta ahora Mérida es una ciudad segura y «la primera oleada de inmigrantes ilegales pone en riesgo la convivencia y bienestar de los habitantes de la ciudad y, lo que es más grave, su seguridad».

Pelayo Gordillo ha dejado claro su respeto y el de su formación «a todas las personas, nazcamos donde nazcamos», ha asegurado que comprende el deseo que mueve a quienes llegan a nuestras costas por encontrar una vida mejor lejos de sus lugares de origen y ha ratificado su postura a favor de «la inmigración legal, ordenada y con papeles, porque Extremadura necesita mano de obra». Pero ha expresado el rechazo tajante de su partido «a la política de brazos abiertos que fomenta Osuna y que puede provocar un efecto llamada» y que, por tanto, más inmigrantes lleguen a la capital extremeña.

Desde el punto de vista del presidente del grupo parlamentario de Vox, el alcalde de Mérida «se ha puesto al lado de las mafias que comercian con carne humana» en una situación complicada como la que vive el mundo en estos momentos tras el conflicto bélico desatado en Israel. «Tenemos la experiencia de Bruselas, con los recientes atentados terroristas sufridos; en Francia se ha asesinado a un docente, y más cercano ha sido el ataque a un profesor en el Prat de Llobregat. Todos estos casos ponen de manifiesto el peligro que representa la inmigración ilegal».

«Vox quiere que Mérida y Extremadura sigan siendo seguras», ha resumido Pelayo Gordillo, y esto podría cambiar a juicio de la formación de ultraderecha con los 200 inmigrantes que ya están en el albergue de la capital autonómica. «No es que sean malvados, pero no comparten nuestro idioma ni nuestras costumbres y algunos vienen radicalizados».

Aunque el también senador de Vox ha señalado que confía y espera que «los inmigrantes ilegales acogidos en el albergue no alteren la convivencia en Mérida», ha exigido que «se detenga la llegada de nuevos contingentes y, en cumplimiento de la ley, los que actualmente se encuentran sean repatriados a sus respectivos países».

La llegada de los 200 inmigrantes a la región, más que al ofrecimiento del albergue por parte de Antonio Rodríguez Osuna al presidente en funciones Pedro Sánchez, el pasado sábado en el acto que los socialistas celebraron en Mérida, responde al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las comunidades autónomas para reducir la presión migratoria en las Islas Canarias.

Fuera del pacto

Los inmigrantes que han llegado a Extremadura, por tanto, lo han hecho con el visto bueno del Gobierno regional del que Vox forma parte, aunque la formación de Santiago Abascal no respalde la decisión tomada y centre sus críticas en el alcalde de Mérida.

De hecho, la portavoz del Ejecutivo regional, Victoria Bazaga, dejó clara la postura de la Junta respecto a la acogida de inmigrantes: «Estamos abiertos y dispuestos a colaborar socialmente con todo lo que podamos; a estas personas hay que atenderlas y aquí se les va a atender».

Pero Vox no está de acuerdo con su socio de gobierno: «Estamos en desacuerdo con la decisión que ha tomado la Junta; el PP tiene su forma de ver las cosas y nosotros la nuestra», ha dicho al respecto Ángel Pelayo Gordillo. «Estar en el Gobierno no significa compartir todas las decisiones, dado que no sería un gobierno de coalición, sino monocolor», ha ahondado. No obstante, pese a ello, ha querido aclarar también que este nuevo desencuentro no afecta al pacto con el PP: «Está integrado por 60 puntos y la inmigración no aparece en ninguno».