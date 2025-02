Vox asegura que no tiene obligación de apoyar los Presupuestos al no haber «acuerdo cerrado» con el PP La formación de ultra derecha pone como premisa el marco de negociación a nivel nacional que puso Santiago Abascal, y, a nivel regional, las 60 medidas del pacto de gobernabilidad

R.H. Martes, 19 de noviembre 2024, 14:11 Comenta Compartir

El portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha afirmado que su partido no tiene ninguna obligación para apoyar los Presupuestos de Extremadura que ha presentado María Guardiola este martes tras el Consejo de Gobierno. «Desde luego sin llegar a un acuerdo, no hay ningún tipo de obligación contractual para apoyar las cuentas», ha recalcado.

«No tiene ningún tipo de acuerdo con nosotros», sentenciaba Fernández Calle en referencia al Ejecutivo. EL dirigente de Vox ha señalado que, por tanto, a falta de que Vox estudie los presupuestos «en profundidad» y determine si sus propuestas están recogidas o no y en qué grado, no está decidido lo que su formación votará sobre las mismas.

«Nosotros no tenemos acuerdo de ningún tipo con el PP o con el Gobierno de Extremadura en este caso, y dependerá de qué veamos en las cuentas si se apoya, no se apoya, si se enmienda a la totalidad o no, pero insisto no hay ningún acuerdo de ningún tipo y no somos rehenes en este caso de absolutamente nada», ha subrayado tras la reunión este martes en Mérida de la Junta de Portavoces de la Asamblea.

Así, tras apuntar que su partido sigue «desconociendo en su totalidad» los PGEx 2025, ha recordado que Vox planteó al Gobierno regional «una serie de condiciones» que aún no ha analizado si están o no recogidas en el proyecto de ley de las cuentas; y ha insistido en que «con Vox no hay ningún acuerdo cerrado» y en que, por tanto, su partido no tiene «ningún tipo de obligación contractual para apoyar» las cuentas, según recoge Europa Press.

Santiago Abascal y pacto de gobernabilidad

En este punto, preguntado sobre qué deben contener los PGEx 2025 para que reciban el apoyo de Vox, se ha referido a lo contenido en el «marco de negociación» establecido por el partido a nivel nacional para las negociaciones de presupuestos en los parlamentos autonómicos, así como también a las 60 medidas del pacto de gobernabilidad firmado en su día con el PP en Extremadura.

«Ahí está todo, el marco de negociación a nivel nacional que puso nuestro presidente, Santiago Abascal, y a nivel regional las 60 medidas que se firmaron en su momento», ha apuntado.

Finalmente, sobre si ha habido o no contactos entre la Junta y Vox para negociar las cuentas, Fernández Calle ha reconocido que el Gobierno regional «contestó por escrito» a las propuestas que había planteado su partido pero con posterioridad a sus declaraciones en las que indicó que esto no había ocurrido aún, y ha aludido al mismo tiempo a la existencia de un «acuerdo de confidencialidad».

«Nosotros somos un partido serio y somos personas que nos vestimos por los pies. Cuando nosotros llegamos a un acuerdo de confidencialidad en este caso con otro grupo o con el gobierno nosotros lo mantenemos siempre, porque nosotros nuestra palabra es ley», ha espetado a continuación el portavoz de Vox.