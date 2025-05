Vox acusa de cómplice de terrorismo a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos

Juan Soriano Lunes, 21 de octubre 2024, 21:01 Comenta Compartir

«Cómplice directo del terrorismo que amenaza a Israel y a toda Europa». De esta forma define el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA por sus siglas en inglés).

La directora de UNRWA España, Raquel Martí, compareció este lunes en el Parlamento regional para exponer la situación actual de Palestina. En su turno de palabra, el portavoz de Vox afirmó que esta agencia es «una organización que contrata terroristas» y que la propia ONU reconoció que nueve de sus trabajadores pudieron colaborar con Hamás en los ataques de hace un año.

«Fue Hamás y sus terroristas, muchos de ellos palestinos, algunos de la UNRWA, los que con sus ataques indiscriminados desencadenaron todo el dolor que ahora asola la región», afirmó. «Son los únicos responsables de todo lo que ha pasado después, Israel ha actuado y actúa en defensa propia».

Óscar Fernández añadió que Vox tratará de que UNRWA sea incluida en la lista de organizaciones terroristas de la UE y que deje de recibir financiación comunitaria. También criticó la ayuda que aporta la Junta de Extremadura, que a comienzos de año anunció una asignación extra de 100.000 euros. «Es una vergüenza que el dinero de los ciudadanos extremeños se dedique a financiar de una manera u otra el terror», expuso. Asimismo, indicó que su partido intentará que los fondos autonómicos se destinen «a las necesidades de los extremeños».

Fernández no fue el único que se refirió a la posible participación de trabajadores de UNRWA en los ataques de Hamás, a lo que también aludió Hipólito Pacheco, del PP. Pero el diputado popular pidió a a Raquel Martí que diera explicaciones y además criticó las palabra del portavoz de Vox.

Acusaciones de Israel

«Nunca me habían insultado de esta manera en un parlamento, aunque no me sorprende», apuntó Raquel Martí en respuesta al portavoz de Vox. Según dijo, la UNRWA ha hecho lo posible para esclarecer la posible participación de algunos de sus empleados en los atentados del pasado año. Como expuso, es difícil saber qué hacen sus 33.000 trabajadores fuera de su horario laboral. Por ese motivo, comparten con Israel, Palestina y otros países el listado de sus trabajadores para que sus servicios de inteligencia y seguridad estén informados. La última vez fue en mayo de 2023, cuatro meses antes de los ataques de Hamás.

Respecto al informe de la ONU sobre estos hechos, afirmó que recoge que inicialmente fueron acusados 19 trabajadores. Sobre diez no se hallaron evidencias, por lo que quedaron exonerados. De otros nueve Israel aportó pruebas «que no pueden ser ni corroboradas ni verificadas».

«Hamás es quien ha desencadenado el horror en la región y son los responsables, no lo dudo», apuntó. Pero también criticó la ocupación israelí de territorios palestinos y los daños que está causando la guerra sobre todo en Gaza. Por ese motivo, pidió que los ciudadanos extremeños sigan siendo solidarios con los habitantes de la zona.