«La vocación y el compromiso social me impulsaron a retrasar la jubilación»

Luis Tobajas Pizarro es médico de familia en el centro de salud Manuel Encinas de Cáceres, tiene 67 años y hace tres que podía jubilarse. ... Sin embargo, no fue capaz de dejar la profesión que lleva ejerciendo más de cuatro décadas.

«He hecho ya tres solicitudes para retrasar la jubilación. En esta profesión tenemos una dedicación plena y de pronto te dicen que te tienes que jubilar y que no vas a poder ejercer la Medicina nunca más. Yo no podía parar de repente, sentía que necesitaba seguir. La vocación y el compromiso con la sociedad me impulsaron a seguir», reconoce Luis. «Es difícil pasar de cien a cero de un día para otro», añade.

Así que cada año, desde 2020, ha tenido que presentar un certificado médico de aptitud para que le concedieran las prórrogas. «Si reúnes las condiciones, normalmente no suelen poner problemas ante la escasez de médicos», añade Luis, que cree que en 2023 se jubilará. «Eso es lo que pienso ahora, no sé si cambiaré de opinión. A veces me dicen que esto ya no es vocación, es adicción», comenta entre risas.

En su caso, la primera prórroga la pidió justo antes del comienzo de la pandemia. «Ese año fue tremendo y hubo momentos en los que se te quitaban las ganas de prorrogar, pero en el día a día vas viendo las necesidades que hay y ese compromiso me incitó a volver a pedir el retraso de la jubilación», dice este médico de familia que antes de llegar a Cáceres ejerció la Medicina rural en pueblos como Alcuéscar y Mata de Alcántara.

Cuando echa la vista atrás, lo tiene claro. «Lo mejor de todo es el contacto con los pacientes. Me llena mucho seguir el proceso de atención diaria de familias enteras».