Comienza la desinsectación masiva de ovejas contra la lengua azul

A falta de vacunas, desinsectación masiva para combatir la lengua azul. Algunos ganaderos, incluso ayuntamientos con fincas comunales en la que pastan centenares de ... ovejas, están asumiendo trabajos de desinsectación de ovejas en sus explotaciones como método para minimizar la acción de los mosquitos que propician la enfermedad entre los rumiantes. De esta manera se eliminan insectos vectores que propagan la enfermedad y que, ahora mismo, en Extremadura cuentan con unas condiciones muy propicias para seguir viviendo: hay humedad y temperaturas agradables. Una realidad

La primera medida a adoptar para la prevención de la enfermedad de la lengua azul en una explotación ovina es la vacunación del ganado. Pero no hay vacunas suficientes en estos momentos. Las primeras de una producción extraordinaria (655. 000 dosis) que se ha encargado por el Gobierno, según dijo el ministro de Agricultura este jueves en Zafra, no estarán hasta el lunes, a más tardar. Los animales vacunados pueden ser transportados de zonas restringidas a zonas libres con las garantías sanitarias adecuadas.

Pero, a falta de vacunas, la segunda medida preventiva es la desinsectación de animales. Es lo que ahora mismo se traslada al sector ganadero como acción de efectos inminentes. Para la eliminación del mosquito que provoca la lengua azul se utilizan insecticidas autorizados por la Administración. Este proceso se debe llevar a cabo tanto en las instalaciones como en los medios de transporte utilizados para el ganado.

En Villanueva del Fresno, su ayuntamiento ha iniciado con los bomberos voluntarios la desinsectación de hasta 1.000 ovejas que se encuentran en estos momentos en su finca comunal. Pertenecen a ganaderos que pagan una tasa anual al Consistorio villanovense por el aprovechamiento de pastos y rastrojos. En estos momentos, según fuentes veterinarias consultadas por este diario, la lengua azul afecta seriamente a las ovejas del término municipal de Villanueva del Fresno.

Aunque no hay notificación oficial de focos en el municipio rayano por parte del Ministerio de Agricultura (hasta que no traslade los resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio de Algete), la evidencia es que allí se encuentra. No solo eso. Ganaderos y veterinarios del pueblo calculan que son más de 200 ejemplares de ovino los que han muerto ya a causa de la enfermedad.

Ante esta situación, y por la no disponibilidad de vacunas, el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno ha iniciado la desinsectación del ganado ovino que se encuentra en la finca comunal. En la finca, que unas 4.500 hectáreas usadas por el ganado, se encuentran ahora unas 11.000 ovejas.