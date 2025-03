«Estamos viendo en la consulta cosas atroces de niños que nunca habíamos conocido»

Blanca Lusilla Rousa es psiquiatra desde hace más de 35 años, forma parte del equipo de salud mental infanto-juvenil de Plasencia y acaba de ... publicar un libro titulado 'Manual de supervivencia para padres agobiados'.

«He escrito el libro por esperanza y rabia», afirma esta psiquiatra. «Esperanza, porque estoy convencida de que informando mejor a los padres, abuelos y profesionales de diferentes ámbitos se puede mejorar la salud mental de los niños, de los adolescentes y de la sociedad en general», explica. «Y también he escrito el libro por la rabia que siento cuando escucho hablar de padres irresponsables que no educan a sus hijos, porque no hay nada más lejos de la realidad», asegura.

Para Blanca Lusilla, «la irrupción de las nuevas tecnologías, especialmente tras el confinamiento por la covid», está detrás del aumento de menores con problemas de salud mental. Una situación a la que no contribuye a resolver ni el modelo educativo que tenemos ni falsas creencias como es esa de que en la escuela se enseña y en la familia se educa. «Esto es una absoluta atrocidad», resume. «Para la educación de un niño se necesita a toda la tribu».

Blanca Lusilla apuesta por un sistema educativo «que sea mezcla y alternativa del que había antes y del que hay ahora». Cree esta psiquiatra que no valen ni el modelo autoritario de antes ni el permisivo de ahora.

«Antes se disciplinaba a los niños recurriendo al premio y al castigo, incluido el castigo físico». En los años 60 se cuestionó este modelo y se pasó «al extremo contrario, a una educación permisiva en la que a los niños se les libera de responsabilidades». Ni uno ni otro valen para Lusilla. «Con el primero se rompe el vínculo entre padres e hijos y el segundo da lugar a niños tiranos que desahogan su frustración recurriendo a la violencia contra la sociedad y contra ellos mismos».

Un modelo, ahonda la psiquiatra, «que está provocando que cada vez más niños tengan síntomas de ansiedad y depresión y, además, alteraciones de conducta». Menores con problemas de salud mental, añade, cuyos casos no solo han aumentado, sino que ahora son más graves que antes. «Nosotros en el servicio hemos duplicado la carga asistencial y en consulta estamos viendo cosas atroces de niños que nunca pensábamos que pudieran hacer, auténticas barbaridades», dice. «Niños que queman las casas de sus abuelos o que se hacen cortes por todo el cuerpo», detalla.

Inclusivo

«Un modelo educativo permisivo unido al uso sin control de las nuevas tecnologías es lo que está generando esta situación, ante la que es urgente actuar». No solo por los contenidos problemáticos a los que los niños acceden a través de los dispositivos tecnológicos, «el negocio de las redes sociales sin ética ni límites, solo por dinero, engancha a los niños como si fueran hámsters en una rueda», también por las propias pantallas. «Estimulan las mismas áreas del cerebro que las drogas y producen la misma adicción y las mismas consecuencias, porque liberan mucha dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación».

Por eso el modelo educativo que plantea esta psiquiatra en su libro pasa, en primer lugar, por ofrecer información y formación integral a los padres, «a personas cansadas por sus trabajos, horarios, pago de hipoteca, luz, cesta de la compra, que desconocen los peligros de las pantallas y las redes sociales» y, en segundo lugar, por limitar de forma drástica su uso. «Máximo una hora al día, incluida la televisión, en los primeros años», concreta Lusilla.

La psiquiatra aboga por establecer «un vínculo emocional muy fuerte con los menores, pero también rutinas y responsabilidades acordes con la edad». Enseñándoles, «con una actitud no violenta por parte de los padres, a conversar, escuchar, negociar y resolver conflictos».