La vida de Patrocinio Sánchez a través de la geografía extremeña

Y hay mil razones para volver, para querer, para no olvidar la tierra que me vio nacer, la que me vio crecer». Con estos versos ... describe la palmera Valeria Castro el arraigo a la tierra de uno. Y es exactamente el sentimiento que florece en Patrocinio Sánchez, secretaria general de UGT en Extremadura, cuando habla de Acedera.

Sánchez es incapaz de elegir solo un rincón de la región porque a lo largo de su vida se ha desplazado a distintos puntos de la geografía y cada uno de ellos le ha aportado algo especial. Sin embargo, la aldea en la que nació está muy presente en su día a día. «Los lugares que más me han calado son Acedera, Orellana la Vieja y el Acueducto de los Milagros de Mérida», comenta la secretaria general. «Pero Acedera es el lugar donde nací. Y aunque no viví mucho tiempo allí, volvía cada verano de mi adolescencia para pasar en las ferias de agosto». El pueblo roza los 800 habitantes y se encuentra cerca de Orellana la Vieja, otro de los enclaves extremeños por los que Sánchez dice sentirse atraída y donde pasó también algunas temporadas porque su padre era de allí. «El mundo rural me encanta. Es un sitio donde nos conocemos todos». Orellana «Orellana también es importante para mí porque mi familia paterna es de allí y tengo grandes recuerdos en el pantano, tardes de pesca en familia… En esta zona de la región tengo mis raíces». Recuerda con cariño las primeras verbenas en el pueblo y las visitas al acueducto de las cercanías. «Cuando éramos unos niños, con tan solo nueve o diez años, nos escapábamos para bañarnos ahí hasta que nos pillaron y no volvimos a ir solos». Sánchez estuvo en Acedera hasta los cuatro años, después se mudó a Santa Amalia hasta que cumplió once. Pasó un tiempo en Villanueva de la Serena, Plasencia… Con diecisiete años se fue a estudiar a Barcelona y finalmente acabó viviendo en Mérida. Mérida «El crecimiento de mis hijos y el resto de mi vida ha sido en Mérida, por eso aprecio tanto esta ciudad». En los años que lleva en la capital de la región, Sánchez ha encontrado rincones que utiliza como desahogo del día a día. Estos sitios son el Acueducto de Los Milagros, el Teatro Romano, la isla… «Me gusta mucho sentarme a contemplar la obra arquitectónica que es el acueducto. Es un lugar que me da paz». Sanchez recomienda que se visite Extremadura porque «todos sus rincones son preciosos y tienen un encanto especial que no conoce mucha gente y, además, son lugares cómodos donde se vive muy bien. Aunque ahora tendemos a vivir en sitios más grandes por los servicios que ofrecen, ojalá el mundo rural tuviese los mismos para pasar más tiempo allí».

