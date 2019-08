Mi viaje favorito...Paraguay, Brasil y Argentina «He visitado muchos lugares interesantes pero nunca viviría fuera de mi tierra» Investigando. Aprovecha la mayoría de sus viajes para documentarse y escribir. Jesús Sánchez Adalid | Sacerdote y escritor Es escritor de éxito y sacerdote. Su pasión por documentar sus novelas ha sido uno de los motivos que le han impulsado a viajar a lugares en los que buscó historia, datos e inspiración. Sus lectores, por tanto, le han acompañado CELIA HERRERA Jueves, 22 agosto 2019, 14:08

-¿Cuál ha sido su viaje favorito? ¿Cuándo lo hizo?

-En 2013 viajé a Paraguay, Brasil y Argentina para conocer las ruinas de las antiguas misiones jesuíticas, las llamadas 'reducciones'. Fue un recorrido largo y apasionante. Viajé para investigar con motivo de la escritura de mi novela 'La tierra sin mal'. En la misión de 'Santa María' pude ver las tumbas de algunos misioneros extremeños que murieron allí en el siglo XVII.

-¿Volvería allí o es de los que siempre buscan destinos nuevos?

-Siempre he pensado en volver. Pero necesitaría demasiado tiempo para un viaje de ese tipo.

-¿A quién le recomendaría este viaje?

-Si se quieren conocer todas las 'reducciones', o al menos las más importantes, se necesitan varias semanas. Es un viaje diferente, sin demasiadas comodidades, pero muy interesante. Lo recomendaría a quienes busquen una aventura con un toque espiritual.

-¿A dónde le gustaría ir si pudiera?

-Si pudiera, me gustaría recorrer algunos tramos del viaje de Magallanes. Pero eso no me resulta posible en estas circunstancias de mi vida.

-¿Cuál es el sitio que más le ha impresionado?

-Las cataratas de Iguazú.

-¿Cuántos viajes suele hacer al año?

-No puedo viajar demasiado. Pero al menos procuro salir una semana al año.

-¿Cuál es el lugar más raro que ha visitado?

-Abomey, que es una ciudad del departamento de Zou de Benin (África Ecuatorial), anteriormente la capital del antiguo reino de Dahomey. Los palacios reales de Abomey son un grupo de estructuras de barro construidas por el pueblo Fon entre los siglos XVII y mediados de XIX, y son Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

-¿Qué tipo de viajero es? ¿De los que planifica o de los que va a la aventura?

-Siempre he sido muy aventurero. Me gusta dejar una parte la improvisación.

-¿Y suele mirar comentarios sobre hoteles, restaurantes o destinos antes de reservar?

-Eso lo hace ya todo el mundo. Es inevitable y mentiría si dijera lo contrario.

- ¿Qué tipo de viaje prefiere: los activos o los de relax?

-Activos, sin duda. Tengo poco tiempo para viajar y no puedo permitirme perder el tiempo. Aprovecho mis viajes para investigar y buscar ambientación para mis relatos. Eso requiere mucha actividad.

-¿Mar, montaña o ciudad?

-Un poco de todo, según las necesidades del momento.

-¿Low cost o lujo?

-Ni una cosa ni la otra, porque no contrato paquetes vacacionales. Lo mío es de ir con mochila y un poco a la buena de Dios.

-¿Qué lugar visitó y quiso quedarse a vivir en él?

-He visitado muchos lugares interesantes. Algunos de ellos me han encantado. Pero no viviría fuera de mi tierra. Estoy muy conforme con el lugar que me ha tocado en suerte y no lo cambiaría por nada en el mundo.

-¿Qué viaje le ha defraudado y no recomendaría nunca?

-La Calabria, en Italia. Viajé para conocer los puertos donde recalaban los Tercios españoles. Fue una decepción absoluta.

-¿Es la gastronomía una parte importante de su viaje?

-Claro. Viajar, para mí, es conocer las costumbres, y la gastronomía es esencial.

-¿Qué plato recuerda de su viaje favorito?

-Comí unas tórtolas rellenas de trigo en Asuán (Egipto). Un plato antiquísimo que me trasladó a los tiempos bíblicos.

-¿Es de los que se atreve a probar de todo?

-He probado de todo, incluso ratas y serpientes.

-¿Le gusta hacer fotos de sus viajes? ¿Es de los que les gusta compartirlos en las redes sociales?

-Ni una cosa ni la otra. Este exhibicionismo estúpido de las redes sociales me exaspera.

-¿Qué es lo que no falta nunca en su maleta?

-Un buen libro de lectura.

-Y en la vuelta ¿es de los que siempre necesita más espacio por las cosas que ha comprado? ¿Suele traer souvenirs de recuerdo?

-No compro absolutamente nada. Luego todo eso no sirve sino para ocupar sitio y llenarse de polvo.

-¿Qué es lo que llevará seguro en su próximo viaje?

-Un buen libro y unos buenos zapatos para caminar.