–¿Cuál es su afición favorita?

–Luis Tirado: Siempre he estado muy vinculado al deporte y me centré en el voleibol y vóley playa. ... Podríamos decir que esa ha sido mi mayor afición, aunque también destaco viajar, y si puede ser en moto, mejor.

–Hernández Carrón: Me gusta todo lo relacionado con el mundo del motor, pero lo que más me engancha es montar en moto.

–¿Desde cuándo la practica?

–L. T.: Con catorce años ya me saqué el permiso de ciclomotores y desde ahí no he parado.

–H. C.: Empecé a montar por necesidad sobre el año 2000.

–¿Por qué?

–L. T.: Tenía que ir a entrenar todos los días a la Granadilla para practicar deporte.

–H. C.: Cuando era concejal y trabajaba como docente, la moto me permitía moverme con rapidez por la ciudad.

–¿Se la inculcó alguien o algo en concreto?

–L. T.: Mi padre tenía un vespino, pero más bien fue la pandilla, que ya tenía ciclomotor.

–H. C.: Me enganché yo solo, y luego me compré una moto de campo porque me encanta la naturaleza y, por último, he pasado a una de carretera.

–¿Cuánto tiempo le dedica a la semana, al mes?

–L. T.: Cuando estoy en Badajoz suelo moverme casi siempre en moto. También aprovecho si tengo actos por la región para ir en ella. Es una forma de combinar la afición con el trabajo.

–H. C.: Salimos los domingos por la mañana para hacer una ruta que suele terminar al mediodía y una vez al año intento hacer un viaje de varios días.

–¿Participa o forma parte de algún colectivo?

–L. T.: Pertenezco a un grupo de moteros, ROM Badajoz. Es una empresa especializada en viajes organizados con motos y aprovechamos los fines de semana para salir en grupo.

–H. C.: Tengo un grupo de amigos que nos une disfrutar de la moto y con el que suelo viajar.

–¿Qué tipo de satisfacciones ha tenido: le ha hecho conocer gente, nuevos amigos, viajar…?

–L. T.: Suele haber una gran camaradería pues compartes una afición, aunque haya personas de distintos ámbitos o ideas.

–H. C.: La mayor satisfacción es que desestresa, es una válvula de escape porque debes ir concentrado y desconectas de todo lo demás. Además me ha permitido viajar por Francia, Italia, Suiza, Austria, Portugal...

–¿Ha tenido algún premio o reconocimiento?

–L. T.: Ninguno, pero sí me gustaría destacar los reconocimientos de gente con la que comparto viajes como Eduardo Molina, que junto a su primo son los fundadores de ROM Badajoz. Y especialmente a Luis García Paradell. Se recorrió Europa cuando esta afición era muy complicada, sin móvil, internet o GPS y con fronteras.

–H. C.: No, el premio es disfrutar cada vez que te montas.

–¿Le ha supuesto algún inconveniente alguna vez: quejas de la familia, restarle tiempo, …?

–L. T.: Problemas, ninguno, solo la preocupación de la familia por salir a la carretera.

–H. C.: El principal inconveniente es restarle tiempo a la familia, porque cada vez quieres más tiempo para viajar y montar.

–¿Le ha dedicado dinero, calcula cuánto?

–L. T.: Una moto para hacer grandes rutas en una inversión, además del necesario mantenimiento. Lo que gastas aquí lo quitas de otro lado.

–H. C.: La moto tiene un coste económico alto, como cualquier otra afición donde interviene un vehículo, pero gastar en tu 'hobby' es el dinero mejor empleado, porque te genera bienestar personal y salud mental, y eso no tiene precio.

–¿Por qué la recomendaría?

–L. T.: Para mí es una forma muy sana de desconectar y conocer la geografía. En moto sueles conocer otros lugares que viajando por otro medio no podrías.

H. C.: Es una forma diferente de viajar y hacer turismo, te ofrece sensación de libertad. Además es un estilo de vida que se caracteriza por el compañerismo y buen ambiente.

–¿Ha tenido otras aficiones?

–L. T.: Viajar. He sido muy asiduo de viajes de última hora y sobre la marcha. También he sido de implicarme mucho en asociaciones de empresarios o política.

–H. C.: Tengo muchas que puede complementar con la moto, como la fotografía, hacer deporte, la lectura, la música...