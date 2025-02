Vergeles: «Viví en alerta dos años por la pandemia»

Cada miércoles, en los momentos más duros de la pandemia, José María Vergeles se metió en los hogares de los extremeños. Sus ruedas de ... prensa rompían audiencias y en ellas se anunciaban medidas para un millón de personas que se enfrentaban a un virus desconocido. Fue el rostro político de una era en esta región y, como consejero de Sanidad, además de tomar decisiones difíciles, también se topó con la incertidumbre, la crítica, las dudas y el miedo.

– Cinco años después del inicio de la pandemia, ¿cuál es el primer recuerdo que se le viene a la cabeza de aquellos momentos?

– Lo primero que recuerdo es que las noticias que teníamos de China no eran las que finalmente se confirmaron. La información que trasladaba el Gobierno chino de las dimensiones que estaba teniendo la pandemia en el país no eran acertadas. Y eso llevó a que los primeros análisis por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud fuesen muy limitados en el tiempo. Luego aparece un foco en el norte de Italia y eso nos da ya una información más veraz de lo que ocurre. Fueron unos momentos desde el punto de vista político y personal que no se los deseo a nadie. Esto venía sin manual de instrucciones. Cada uno intentaba poner lo mejor de sí mismo, pero en esos primeros momentos nadie aventuraba lo que iba a pasar, aunque luego salieron muchos virólogos y epidemiólogos. Efectivamente podía pasar, pero esa información no se tenía en esos momentos, que fueron muy duros, de escasez de material de protección para nuestros profesionales que lo estaban dando todo. Había que dar muchísimas explicaciones a la ciudadanía, a los grupos políticos, a los colegios oficiales de profesionales sanitarios y a los empresarios.

– Más allá de lo que ocurrió, ¿cuáles fueron sus sensaciones?

– Tuvimos una sensación de incertidumbre porque no sabíamos a que nos enfrentábamos. La covid puso a prueba a todos los poderes del Estado y a los que en ese momento teníamos la responsabilidad de dar una solución. Teníamos que transmitir cierta tranquilidad a la población para que no se agravara más la incertidumbre.

– ¿Ha sido lo más complicado a lo que se ha enfrentado?

– En la esfera política y como médico sí. Y algunas veces se peleaban el político y el médico.

– ¿Cuál fue el momento más duro?

– Recuerdo la primera Nochevieja. Se me notó en la rueda de prensa que di por la mañana el sábado 31 de diciembre de 2020. Tuve que decir que no había nada que celebrar. La sociedad todavía no había interiorizado por lo que estábamos pasando, había muchas ganas de divertirse y no había forma de parar la infección.

– ¿Tuvo ganas de tirar la toalla en algún momento?

– En los Reyes del primer año, en 2021. Subió la incidencia de forma increíble. No había manera de parar aquello. Ya no se nos ocurrían más cosas y los cierres perimetrales eran cada vez más complicados. Cada vez eran más zonas y era imposible cerrar toda Extremadura, así que llegó un momento en el que flaquearon las fuerzas. Pero vamos, si soy sincero, duró lo que dura un WhatsApp. Afortunadamente el mecanismo psicológico que tiene el ser humano nos ayuda a centrarnos en resolver el problema y no hace que te aflijas, sino que saques fuerzas para intentar dar respuesta a lo que tienes encima de la mesa. Otra cosa distinta es cómo afectó eso a mi ritmo de sueño o mi ánimo. Por ejemplo, cuando tomábamos decisiones sobre negocios que teníamos que cerrar y podías acabar con empresas y proyectos de vida de personas. Todo eso lo pensaba en los momentos de soledad, pero cuando estabas en la vorágine de intentar controlar la situación, la psicología humana es de una precisión increíble.

Sociedad imbatible

– ¿Nos hemos olvidado ya?

– Así es. Espero que al menos en el 'background' de nuestro cerebro hayamos aprendido de lo vivido. Creo que es legítimo que la sociedad se olvide de las situaciones trágicas por las que ha pasado, siempre que hayamos sacado las enseñanzas adecuadas.

– ¿Cuál fue su aprendizaje?

– Como sociedad somos imbatibles. La relación con el trabajo ha cambiado, el turismo, las campañas de vacunación, el uso de la mascarilla, la forma de ver la vida, la necesidad de disfrutar cada momento.

– ¿Usted vivió en alerta mucho tiempo, no?

– Sí, viví en alerta durante dos años, aunque tenía la experiencia de las guardias, que curte bastante.

– Se convirtió en la cara más conocida de Extremadura durante la pandemia.

– Las ruedas de prensa siempre eran después de los Consejos Interterritoriales del Sistema Nacional de Salud y no daba tiempo ni a prepararse la rueda de prensa. Se preparaban más las decisiones que íbamos a tomar que lo que después se comunicaba a la sociedad. Siempre me preguntaba si era lo mejor, pero se ganaba en espontaneidad y en decirle a la gente lo que acabábamos de decidir. Era tenerla informada en el minuto en el que se estaban produciendo decisiones tan importantes para sus vidas. Sí es cierto que estuve en el hogar de mucha gente mucho miércoles, más de los que hubiese deseado, pero en ese momento era lo que había que hacer.

– ¿Cómo califica la respuesta de la sociedad?

–Aunque siempre hay cositas, pero para mí fue excelente. Eso sí, me siento decepcionado con los grupos políticos, y lo digo ahora que han pasado cinco años. Fuimos un Gobierno que ofreció toda la información a todos los grupos. El comportamiento de Ciudadanos y de Unidas por Extremadura fue excelente, pero si uno revisa el diario de sesiones ve cómo desde la primera comparecencia en la comisión permanente por parte del PP se utilizó demasiado la necropolítica. Creo que no recibimos lo que nosotros esperábamos de un grupo que estaba puntualmente informado. No noté que el PP en aquel momento estuviese remando en la en la misma dirección.

– Hubo muchas críticas a su gestión. ¿Usted como la calificaría?

– Creo que no se puede poner nota a eso, pero que a nadie le quepa ninguna duda que pusimos lo mejor. Y cuando eso sucede no se puede pedir más.