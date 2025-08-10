Licenciada en Medicina y especialista en Cirugía General, es la jefa de Cirugía del Hospital de Plasencia y su época preferida del año es el ... verano. Aunque no logra ni quiere desconectar del todo, las vacaciones las aprovecha para estar en la playa y jugar al golf, dos de sus muchas aficiones y, sobre todo, disfrutar de la familia.

– ¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

– El verano siempre ha sido mi época del año favorita, la cantidad de horas de luz alargan eternamente los días. Las vacaciones, el encuentro con la familia, amigos, volver a casa…. siempre ha sido así, época de felicidad. En los últimos años no lo disfruto igual, echo de menos a personas muy importantes en mi vida, pero posiblemente por haber sido ellas quienes me enseñaron a disfrutar y aprovechar tanto los días de verano, sigue siendo mi estación favorita.

– ¿A qué hora arranca el día en verano? ¿Cambia su horario de levantarse en verano o solo durante las vacaciones; duerme más?

– Arranco siempre a la misma hora, quizás media hora más tarde. A las 7.15 o 7.30 ya estoy en pie. En verano aprovecho para salir a dar un paseo con mis perros, leer tranquilamente el periódico, cocinar algo… a esa hora se funciona mucho mejor.

– ¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

– Salgo más a pasear y andar casi a diario por las mañanas. Por lo menos 5 km, así podemos relajarnos algo más con la comida. Respecto al golf, que es mi deporte, en vacaciones lo practico más. Me permite pasar mañanas muy divertidas con mis sobrinos a los que no veo tanto durante el resto del año.

– ¿Aumenta sus lecturas?

– En verano doblo las horas de lectura. En invierno leo un libro a la semana aproximadamente y en verano pueden ser hasta tres.

– ¿Diría que su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

– Aumenta sin duda. Sobre todo conciertos y aprovecho las noches ya tranquilas para ver cine.

– ¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

– No. Mis vacaciones, además de algún viaje, suelen ser lo que ya he relatado, realmente eso es lo que me gusta hacer: playa, golf, leer, pasear, salir a cenar con amigos, algún concierto… El resto de cosas procuro agendarlas durante el curso, ayudan a romper la monotonía.

– ¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

– Pues casi es monográfico: gazpacho y una ensalada de pimientos asados con espeto de sardina. Me sale la vena malagueña y cuando estoy allí me sorprendo comiendo eso casi a diario.

– ¿Cambia su estilo de alimentación? ¿Es de las que se abandona más o al revés, se cuida más?

– Cambia a mejor. El invierno permite tomar cosas más calóricas, las tardes largas de fines de semana con mal tiempo invitan a comer sin movernos de casa. En verano la verdad es que me activo mucho y casi se me olvida comer o quizás necesito menos en verano. Pero tampoco hago nada especial por cuidarme.

– ¿Echa la siesta?

– Siempre, verano e invierno. La de verano es un poquito más larga y a veces, en la playa.

– ¿Aguanta bien el calor?

– Bastante bien. Lo que me paraliza es el frío. Pero en verano no renuncio mientras estoy en Plasencia a salir a buscar zonas con menos temperatura como Hervás, Jerte... salir a cenar por esos sitios es una gozada.

– ¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia o es de las que 'desaparece' en verano por viajar o por vivir en segunda residencia?

– Intento estar 100% con familia y amigos. Todos nos juntamos en la playa. A veces me he visto con 10 sobrinos en casa. ¿Hay algo mejor?

– ¿Diría entonces que socializa más en verano o igual que el resto del año?

– Más con la familia y los amigos de toda la vida, los de la infancia.

– ¿Suele viajar en verano o también el resto del año?

– Prefiero viajar el resto del año, romper la monotonía de un curso largo.

– ¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano: una playa, una terraza en la ciudad, una casa de campo, el pueblo...?

– Voy a una casa en la playa desde hace más de 20 años, es un sitio mágico por la gente que me rodea allí y por esos paisajes con África enfrente. También a mí ciudad natal Antequera.

– ¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

– Prefiero el cine en todas las épocas.

– En los días de verano previos a las vacaciones, ¿trabaja menos o más por su profesión?

– Desgraciadamente cuando estás trabajando en verano al menos un tercio de los compañeros están de vacaciones. Aunque hay menos quirófanos y consultas, las guardias son las mismas para todo el año (dos cirujanos cada día) y eso nos obliga a trabajar bastante más.

– ¿Durante las vacaciones desconecta del todo?

– Es imposible, tampoco me traumatiza. Mi trabajo es muy vocacional, sería impensable olvidarte del paciente que has dejado operado.

– ¿Suele planificar el verano o es más de las que deja que se lo planifique la familia y los amigos?

– Hago siempre lo mismo y realmente es lo que me gusta hacer.

– ¿Le cuesta volver al trabajo?

– No. A veces cuando llevas ya muchos días fuera del Hospital sueñas con el trabajo (en el buen sentido) y eso es que ya hay que ir volviendo.

– ¿Cambia su hora de acostarse?

– En verano me acuesto más tarde.

– Díganos un día de verano especial que recuerde.

– Recuerdo una noche muy bonita en la playa con mi madre y mis sobrinos con faroles de velas viendo estrellas cuando eran pequeños. Días y noches así las recuerdo con mucha emoción.