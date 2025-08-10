Un día de verano con...«El verano lo dedico a la familia, ¿hay algo mejor?»
La jefa de Cirugía del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia lleva más de 20 años disfrutando las vacaciones en la misma casa en la playa
Ana B. Hernández
Domingo, 10 de agosto 2025, 08:51
Licenciada en Medicina y especialista en Cirugía General, es la jefa de Cirugía del Hospital de Plasencia y su época preferida del año es el ... verano. Aunque no logra ni quiere desconectar del todo, las vacaciones las aprovecha para estar en la playa y jugar al golf, dos de sus muchas aficiones y, sobre todo, disfrutar de la familia.
– ¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?
– El verano siempre ha sido mi época del año favorita, la cantidad de horas de luz alargan eternamente los días. Las vacaciones, el encuentro con la familia, amigos, volver a casa…. siempre ha sido así, época de felicidad. En los últimos años no lo disfruto igual, echo de menos a personas muy importantes en mi vida, pero posiblemente por haber sido ellas quienes me enseñaron a disfrutar y aprovechar tanto los días de verano, sigue siendo mi estación favorita.
– ¿A qué hora arranca el día en verano? ¿Cambia su horario de levantarse en verano o solo durante las vacaciones; duerme más?
– Arranco siempre a la misma hora, quizás media hora más tarde. A las 7.15 o 7.30 ya estoy en pie. En verano aprovecho para salir a dar un paseo con mis perros, leer tranquilamente el periódico, cocinar algo… a esa hora se funciona mucho mejor.
– ¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?
– Salgo más a pasear y andar casi a diario por las mañanas. Por lo menos 5 km, así podemos relajarnos algo más con la comida. Respecto al golf, que es mi deporte, en vacaciones lo practico más. Me permite pasar mañanas muy divertidas con mis sobrinos a los que no veo tanto durante el resto del año.
– ¿Aumenta sus lecturas?
– En verano doblo las horas de lectura. En invierno leo un libro a la semana aproximadamente y en verano pueden ser hasta tres.
– ¿Diría que su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?
– Aumenta sin duda. Sobre todo conciertos y aprovecho las noches ya tranquilas para ver cine.
– ¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?
– No. Mis vacaciones, además de algún viaje, suelen ser lo que ya he relatado, realmente eso es lo que me gusta hacer: playa, golf, leer, pasear, salir a cenar con amigos, algún concierto… El resto de cosas procuro agendarlas durante el curso, ayudan a romper la monotonía.
– ¿Cuál es su plato favorito durante el verano?
– Pues casi es monográfico: gazpacho y una ensalada de pimientos asados con espeto de sardina. Me sale la vena malagueña y cuando estoy allí me sorprendo comiendo eso casi a diario.
– ¿Cambia su estilo de alimentación? ¿Es de las que se abandona más o al revés, se cuida más?
– Cambia a mejor. El invierno permite tomar cosas más calóricas, las tardes largas de fines de semana con mal tiempo invitan a comer sin movernos de casa. En verano la verdad es que me activo mucho y casi se me olvida comer o quizás necesito menos en verano. Pero tampoco hago nada especial por cuidarme.
– ¿Echa la siesta?
– Siempre, verano e invierno. La de verano es un poquito más larga y a veces, en la playa.
– ¿Aguanta bien el calor?
– Bastante bien. Lo que me paraliza es el frío. Pero en verano no renuncio mientras estoy en Plasencia a salir a buscar zonas con menos temperatura como Hervás, Jerte... salir a cenar por esos sitios es una gozada.
– ¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia o es de las que 'desaparece' en verano por viajar o por vivir en segunda residencia?
– Intento estar 100% con familia y amigos. Todos nos juntamos en la playa. A veces me he visto con 10 sobrinos en casa. ¿Hay algo mejor?
– ¿Diría entonces que socializa más en verano o igual que el resto del año?
– Más con la familia y los amigos de toda la vida, los de la infancia.
– ¿Suele viajar en verano o también el resto del año?
– Prefiero viajar el resto del año, romper la monotonía de un curso largo.
– ¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano: una playa, una terraza en la ciudad, una casa de campo, el pueblo...?
– Voy a una casa en la playa desde hace más de 20 años, es un sitio mágico por la gente que me rodea allí y por esos paisajes con África enfrente. También a mí ciudad natal Antequera.
– ¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?
– Prefiero el cine en todas las épocas.
– En los días de verano previos a las vacaciones, ¿trabaja menos o más por su profesión?
– Desgraciadamente cuando estás trabajando en verano al menos un tercio de los compañeros están de vacaciones. Aunque hay menos quirófanos y consultas, las guardias son las mismas para todo el año (dos cirujanos cada día) y eso nos obliga a trabajar bastante más.
– ¿Durante las vacaciones desconecta del todo?
– Es imposible, tampoco me traumatiza. Mi trabajo es muy vocacional, sería impensable olvidarte del paciente que has dejado operado.
– ¿Suele planificar el verano o es más de las que deja que se lo planifique la familia y los amigos?
– Hago siempre lo mismo y realmente es lo que me gusta hacer.
– ¿Le cuesta volver al trabajo?
– No. A veces cuando llevas ya muchos días fuera del Hospital sueñas con el trabajo (en el buen sentido) y eso es que ya hay que ir volviendo.
– ¿Cambia su hora de acostarse?
– En verano me acuesto más tarde.
– Díganos un día de verano especial que recuerde.
– Recuerdo una noche muy bonita en la playa con mi madre y mis sobrinos con faroles de velas viendo estrellas cuando eran pequeños. Días y noches así las recuerdo con mucha emoción.
