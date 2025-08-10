HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Maribel Alarcón. LUIS OLIVER

Un día de verano con...

«El verano lo dedico a la familia, ¿hay algo mejor?»

La jefa de Cirugía del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia lleva más de 20 años disfrutando las vacaciones en la misma casa en la playa

Ana B. Hernández

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:51

Licenciada en Medicina y especialista en Cirugía General, es la jefa de Cirugía del Hospital de Plasencia y su época preferida del año es el ... verano. Aunque no logra ni quiere desconectar del todo, las vacaciones las aprovecha para estar en la playa y jugar al golf, dos de sus muchas aficiones y, sobre todo, disfrutar de la familia.

