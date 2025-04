Verano de cine en Acehúche con el rodaje de un loquísimo exorcismo

Ni quesos de leche cabra ni fiesta de las Carantoñas. Acehúche, en Cáceres, le ha hecho un hueco al cine. Al más disparatado. Un cura ... melenudo, monjas en una piscina, cocaína sobre excrementos, fiestas 'rave' y la idea de expulsar al diablo del cuerpo de una vecina usando chorizo son algunos de los ingredientes 'Exorcismo', una 'web serie' de tres capítulos y factura intencionadamente 'amateur' filmada en este pueblo ubicado en las tierras de Alcántara junto al Tajo.

Allí vuelve cada verano Mario Monzó, primero estudiante y luego profesor de cine que revoluciona a los vecinos con su cámara. Ahora tiene 29 años, pero empezó grabando pequeñas historias con su familia cuando apenas tenía 16. Cada verano agrandaba el círculo y así animaba los tediosos meses de agosto año tras año. Pero el resultado siempre era para visionarlo en privado.

«Básicamente mis historias tratan de llevar a personajes muy extremos al pueblo e inventarles una trama. La última que grabé fue de zombies». Hasta que este verano ha decidido implicar a prácticamente todo el vecindario y hacer público el resultado en 'You tube'.

Su último trabajo, 'Exorcista', se estrenó el 25 de septiembre en Internet previo anuncio en su cuenta de Instagram, donde Mario y su primo Marcos, que estudia Medicina pero muta en actor cada verano, suben contenido humorístico. Ahora han grabado 45 minutos divididos en tres capìtulos: 'Hogar dulce hogar', 'Blanca Navidad' y 'Cómo están los makinas', una historia sin mayores pretensiones que propicia encuentros bizarros y que puede calificarse como una cachondada sin más. «La gente dirá, esto qué es?, ¿pero por qué me gusta?», apunta el autor. Sin apenas medios técnicos y con una inversión total de 80 euros en un micrófono, los tres capítulos ya suman más de 2.600 visualizaciones en total. «El primero tiene 1.200, o sea que ha interesado gente que no es del pueblo, lo cual ya es un éxito», celebra el creador.

Animar los veranos en el pueblo

Para coger contexto hay que saber que en Acehúche hay 802 habitantes censados, pero en verano esa cifra se dobla y ahí es cuando entra en acción Mario Monzó, su primo Marcos Valiente y Lourdes Porras, que lleva el grupo de teatro del pueblo. Mario, a punto de cumplir 30 años, nació y vive en Tarrassa, donde enseña cine en talleres y centros cívicos. Su madre es de Acehúche, de donde emigró a Cataluña con 17 años.

Secuencia de una rave con figurantes del pueblo.

Que convierta el pueblo de su familia en un plató durante varios días cada verano tiene que ver con la falta de atractivos en zonas rurales más allá de las fiestas patronales. «Cuando era adolescente ir al pueblo algunas veces se me hacía cuesta arriba. Está la piscina y poco más. Pero yo toco el acordeón y con mi tío abuelo de 83 años empezamos a hacer algo de música. Hasta que un día me puse a grabar, vi que a mi primo Marcos, seis años más joven, le fascinaba actuar, igual que a mi tía Merche, que está en el grupo de teatro del pueblo y fui liando a mi prima, a la hermana, a la abuela... Con mi familia materna extremeña llevo grabando cortos unos diez años. Eran vídeos solo para nosotros, pero no podía pasar un verano sin grabar algo. Y de hacer vídeos con familiares pasamos a hacerlos con amigos. Hasta que este verano decidimos hacer algo público y hemos recibido muchos comentarios positivos».

Como experto en narrativa audiovisual, la premisa de las historias de pueblo, dice, suele ser alquien que regresa y nota que algo ha cambiado. Mario tardó tres meses en idear algo con un cura de pasado turbio, luego un par de semanas en el guion y su primo Marcos, que es el protagonista, le hizo un plan de rodaje y Lourdes se encargó de la producción. «Si hubiéramos querido hacer algo profesional no hubiéramos grabado nada porque no hay dinero, ya que mi primo es muy tacaño y yo soy catalán», dice con retranca.

Al final el pueblo se ha volcado y ha participado hasta el alcalde haciendo de él mismo en su despacho. El Ayuntamiento les cedió la piscina municipal y les han dejado una barca y hasta un dron. Sale la parroquia del pueblo, sus caminos la casa de su tía Inés y la de su tía Mari, convertida en convento de monjas, son los interiores.

No ha habido cásting

Marcos estudió cine y tiene algunos trabajos menos amateur – los cortos 'Facundo por el mundo' o 'El Camino de Santiago'–, pero para 'Exorcista' el plan era de todo menos ambicioso. Su objetivo, recalca, ha sido pasarlo bien y disfrutar de su pasión junto a su primo ayudados por Lourdes, que siempre les sigue el rollo. Gracias a que ella lleva el grupo de teatro del pueblo, llamado 'Con Talandango', les ha provisto de vestuario y una máquina de humo. Junto a ellos, han participado unos cuarenta vecinos que han comprobado cómo casi sin medios se puede contar una historia.

«No ha habido cásting. Como los conocemos ya sabíamos a quién darle cada personaje. Y aunque tenía el guion, hay mucha improvisación. Me gusta lo espontáneo y lo extremeño, así que casi no hemos repetido tomas porque termina desapareciendo el acento y no es lo que yo quiero».

Han tardado dos semanas de agosto con rodajes de hasta seis horas y han rematado algunas secuencias en septiembre. Para alguien con tanto apego al humor ha merecido la pena. «Era ver a mis tías vestidas de monjas y partirme de risa –señala Mario–. Marcos y yo subimos vídeos de humor a las redes. Y entre los dos tenemos pasión por lo rural. Nos une la comedia, la risa, algo que heredamos de mi abuela 'La Carmencina', que falleció con 89 años tras la pandemia. La gente de su época pasó penurias, pero ella nos inculcó hasta el final que en la vida había que reirse, por eso se apuntaba a nuestros rodajes, le poníamos pelucas, le dábamos frases mafiosas y nos reíamos todos mucho. Sabía que ese rato con nosotros era muy especial. Yo no sé si habrá más, pero nos lo hemos tomado como si fuera el último porque nadie sabe qué estaremos haciendo cada uno dentro de un año».