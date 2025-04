El verano amenaza con saturar centros de salud ante la falta de sustitutos No hay médicos de los que tirar y no se ofrecen consultas de tarde con antelación, por lo que se prevé que aumenten las listas de espera

Llega el verano y las vacaciones de los profesionales sanitarios en centros de salud y hospitales de Extremadura, un hecho que ya amenaza con saturar ... la atención primaria y la especializada. Se prevé una época estival complicada ante la falta de sustitutos. No hay médicos de los que tirar y en las demás categorías (enfermeras, celadores, administrativos, etc.) el SES no remplaza a todos lo sanitarios.

A eso se suma que las vacaciones para muchos profesionales ya empiezan en junio, pero las contrataciones no se suelen realizar hasta el 1 de julio. Y todo pese a que la Administración conoce las planillas vacacionales desde finales de marzo. En otras comunidades, las realizan con más antelación y eso provoca que algunos sanitarios se vayan a otras regiones ante unos llamamientos que llegan tarde. De hecho, el SES todavía no ha informado a los sindicatos del personal que contratará para sustituciones estos meses en cada una de sus áreas de salud. Solo están recibiendo a cuentagotas algunos datos, pese a que agrupaciones como CSI-F ya se lo ha pedido por escrito. «Hay una falta de previsión total. Ahora nos están empezando a convocar para informarnos de lo que harán en algunas áreas», critica la presidenta del sector de Sanidad de CSI-F, Emilia Montero. Pide también que los contratos sean para los meses de junio, julio, agosto y septiembre. «Se contrata menos de lo necesario, tarde y en precario», añade. Por poner un ejemplo, en el área de Plasencia se cubrirá el 58% de su personal en atención primaria y el 70% en especializada. En la de Coria la cifra se queda en el 51% y el 38% respectivamente, según UGT, que apunta que ya se han empezado a hacer llamamientos para las sustituciones que se inician en julio. Este diario ha solicitado los datos de contrataciones a la Consejería de Sanidad, pero no los ha facilitado porque indican que aún es pronto. Sin embargo, ya hay sanitarios en el SES que disfrutan de vacaciones en junio. Otros años han contratado a unos 7.000 profesionales y el SES tiene en plantilla en torno a 19.000. El SES suele cubrir al 33% de enfermeras y hay áreas que no sustituirán a los auxiliares administrativos, según los sindicatos Con esta situación, «el verano se presenta muy mal», según indica Carlos Arjona, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres. «Las posibilidades de sustituciones son nulas. No hay médicos en las bolsas, por lo cual las vacaciones las cubrirán los que ya están trabajando», añade. Hay que recordar que las agendas son de 36 pacientes por día y médico como máximo. En la época estival pueden llegar a atender a diez más, es decir, 46. Aunque ese número «ya es una barbaridad de pacientes», según apuntan desde el Colegio de Médicos de Cáceres, otros años atendían a más porque no existía el acuerdo firmado entre la Administración y los sindicatos que establece un máximo de pacientes por día y profesional. De este modo, «está claro que aumentará la lista de espera porque el año pasado un profesional llegaba a ver a 60 pacientes en un día», dice Arjona. Las urgencias «Vamos a tener otra lista de espera impresionante. Se van a saturar las urgencias de atención continuada y las urgencias hospitalarias. Para intentar paliar la situación, tendrán que abrir consultas de tarde. Lo que no puede ser es que sabiendo lo que va a pasar, no las estén ofreciendo como deben. Tenían que haber estado organizadas ya y se ofertan muy pocas. Si las ofertas a última hora cabe la posibilidad de que los médicos diga que no», afirma María José Rodríguez, secretaria general del Sindicato Médico de Extremadura. «A las gerencias de áreas les está costando trabajo ofertar consultas de tarde», asegura. Además, las otras categorías profesionales también ven reducidas sus plantillas durante los meses de verano. En este caso porque el SES no cubre todos los puestos de quienes disfrutan de sus días estivales. Por ejemplo, según indica Elena Martín, secretaria general del sindicato de enfermería Satse en Extremadura, se espera que se siga la tónica de los últimos años y se cubra solo el 33% del personal por vacaciones. Emilia Montero, de CSI-F, apunta a que «hay áreas de salud en las que ni siquiera contratarán a auxiliares administrativos para cubrir las vacaciones».

