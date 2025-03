El SES plantea 36 pacientes por médico al día para evitar la huelga y las negociaciones siguen esta tarde

A. RUBIO Lunes, 23 de enero 2023, 12:17 | Actualizado 15:19h. Comenta Compartir

Las negociaciones entre Simex y el SES para evitar la huelga prevista para el 26 y 27 de enero y todos los lunes a partir del día 30 incluido se han retomado esta mañana y continuarán por la tarde. Precisamente antes de comenzar el encuentro, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha dicho que entregarían al Sindicato Médico de Extremadura un documento con respuesta a sus demandas, que incluye una agenda con un máximo de pacientes por día que puedan rondar los 31-35. No obstante, en la reunión el SES ha propuesto 36 pacientes por jornada.

Dice que es posible hacerlo si va asociado a un plan de ordenación de recursos humanos y al reglamento de equipos de Atención Primaria en el cual ya se está trabajando e incluso ha estado expuesto en el portal transparencia, según ha recogido Europa Press.

Hay que recordar que los médicos de familia solicitan un máximo de 31 pacientes diarios. Para los pediatras piden 25 como máximo.

Desde Simex, indican que aunque se están acercando posturas, todavía hay que perfilar bastantes puntos.

Vergeles ha reiterado que los planteamientos de los facultativos son «asumibles». No obstante ha remarcado que la situación de la Atención Primaria es muy variable, por ejemplo, entre los centros de salud que se encuentran en espacios urbano y rural, y también entre unas poblaciones y otras. También ha aludido al incremento de las consultas dependiendo de cada época, como puede ser la actual, debido al aumento de las infecciones respiratorias agudas.

Por otro lado, ha dicho que también llevan una propuesta con respecto al reconocimiento y abono de las acumulaciones cuando no se puede sustituir a profesionales. Actualmente solo son remunerados cuando un médico cubre la agenda de un compañero que está de vacaciones. Sin embargo, no reciben nada cuando se trata de bajas que no son cubiertas, algo que los profesionales aseguran que suele pasar habitualmente.

En cuanto al precio de las horas de guardia también se esperan avances. Los profesionales de atención hospitalaria cobran, según el sindicato Simex, 22,43 euros por hora en días laborables y 23,55 en festivo. En otras regiones como Baleares (es la que más paga) esas cantidades ascienden a 31,05 y 34,15, respectivamente.

Ante esas cifras, los médicos extremeños solicitan un incremento del precio de la hora de guardia para que se corresponda con la media de las seis comunidades autónomas mejor retribuidas.

Respecto a la fidelización de residentes, Vergeles ha detallado que en los últimos años ya vienen ofreciendo «contratos estables» ya sea ofreciendo interinidades o contratos eventuales de al menos un año de duración.

En cuanto al incremento de los pacientes que acuden sin cita a su consulta debido a las demoras, Vergeles ha señalado que estos retrasos en las citas es algo que no se puede permitir en Atención Primaria.

Por tanto, ha reconocido que «hay que hacer un esfuerzo importante en ordenar las agendas». En concreto, ha detallado que, independientemente de la negociación, ya se están estudiando todas las agendas de Atención Primaria para elaborar «un plan de gestión de la demanda».

