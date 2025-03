Antonio J. Armero Cáceres Lunes, 26 de febrero 2024, 07:15 | Actualizado 14:12h. Comenta Compartir

La sonrisa de Martin Kelsey (Londres, 1959) responde por él cuando se le pregunta qué balance hace de veinte años viviendo en Extremadura. «Ha sido... La mejor... La segunda mejor decisión de mi vida. La mejor fue casarme con Claudia», dice entre carcajadas. Ella es su esposa colombiana, a la que conoció mientras investigaba sobre aves en el parque nacional natural Amacayacu (Amazonas), donde ella trabajaba. Entonces, él era un joven inglés licenciado en Ecología, y que había hecho el doctorado en Ornitología en la Universidad de Oxford. Hoy, Martin y Claudia viven en Pago de san Clemente, a once kilómetros de Trujillo.

«Aquí estamos muy contentos. Ya he vivido en Extremadura más tiempo que en ningún otro sitio en mi vida», dice él en un español tan impecable como su acento de guiri británico.

Está Martin sentado en un banco de madera al aire libre en Villarreal de san Carlos, el pueblo de una calle –«se tarda más en decirlo que en pasarlo», sugiere la broma– que el pasado fin de semana se llenó gracias a la FIO. «Es la feria internacional de ornitología más importante del mundo después de la de Oakham (Inglaterra)», sitúa él. Y si lo dice él, hay que atenderle. Porque es una autoridad.

No solo por su formación (licenciatura, doctorado e investigación posterior de tres años en la tierra de Claudia), sino también por su trayectoria profesional. Durante un lustro trabajó en Birdlife International como director del Programa para las Américas, que cubría desde Canadá hasta el Caribe pasando por Argentina. Luego cambió de tercio y se dedicó a labores humanitarias con Save The Children, los primeros cuatro años en América del Sur y los cuatro siguientes en India, donde nació su hijo.

Impactante primera visita

«En el año 1992 –retrocede–, Claudia y yo visitamos Extremadura por primera vez, como turistas. Y nos encantó. Estuvimos en Monfragüe, claro, viendo pájaros, pero también en Cáceres, Mérida, Trujillo... Recuerdo muy bien mi primera vez en el Salto del Gitano, hace treinta años, mirando a los buitres, y un águila culebrera pasando, y las cigüeñas negras, y alimoches... ¡Puff! Fue muy impactante. Era la primera semana de abril. Estaba el campo precioso».

Hoy, es él quien enseña Monfragüe y Extremadura a otros. Lo hace sobre todo con los clientes de 'El recuerdo', la casa rural que gestionan desde el año 2005 entre él y su mujer, formada en Hostelería y Turismo. «La mayoría de nuestros huéspedes –cuenta– son extranjeros. Vienen de Reino Unido, Holanda, Francia, de los países nórdicos, y últimamente, de Estados Unidos, Canadá y de países asiáticos, como India, aunque también han venido de Singapur, Australia, Brasil... Y no vienen solo a ver aves. También les atraen otras cosas de nuestra Naturaleza: las orquídeas, las mariposas... Yo he tenido en casa a estadounidenses que han hecho un viaje tan largo solo para ver libélulas. Y al menos en mi caso, la tasa de repetición es bastante alta. Gente que viene desde muy lejos y repite tiempo después, porque quieren ver nuestra naturaleza en distintas épocas del año».

«La biodiversidad de Extremadura es de las mejor conservadas de Europa –analiza Kelsey–, y además, la región tiene algunos factores diferenciadores. Uno es la tranquilidad, y otro es la variedad de su paisaje. Estás una semana aquí y ves un paisaje distinto cada día y en un radio pequeño. Y otro factor diferenciador es su riqueza ornitológica. Esta es la zona del mundo con más rapaces criando, y tenemos más grullas invernantes que ninguna otra región europea. Y luego está Monfragüe, que tiene por ejemplo la mayor densidad de buitre negro del mundo».

Todo esto que expone el guía de naturaleza inglés explica por qué en los encuentros empresariales de hace unos días en la FIO estaban las empresas que estaban. Ahí van algunos nombres: Across Spain DMC & Leisure, New Eco Planet, Spainally, The real thing, The way tours, Welcomebeds.com/Avoris, Wild life Spain, Approvedbydanielle.nl, Bargain birding club, Birding breaks, Birdwatch Ireland, Joker Toerisme, Viaggi natura e cultura...

«Esta semana –por la anterior, explica Martin–, he recorrido la comunidad con un grupo de operadores turísticos europeos, especializados en viajes de naturaleza. Venían de Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Italia... Hemos hecho un 'tour' por lugares de interés ornitológico en Extremadura, con la implicación también de varios guías locales. Estas empresas extranjeras han conocido Monfragüe, Cáceres, Mérida, La Serena...».

Porque para un pajarero, aclara el británico, Extremadura es mucho más que su parque nacional. «Están los Llanos de Cáceres y los de Trujillo, las Vegas Altas del Guadiana, los arrozales, las sierras de Las Villuercas, y las de Badajoz, la zona de Alange, las grandes dehesas con sus cañadas reales para pasear... Y luego está el patrimonio histórico, que también quieres conocer cuando haces turismo. Está Cáceres, Mérida, Trujillo, Plasencia, Guadalupe... A Extremadura te vienes una semana y estás apretado de tiempo, de tantas cosas como hay para ver».

El primer cuaderno de aves, a los cinco años

A él le fascinan los pájaros de siempre. Lo heredó de su padre. «Mi primer cuaderno de aves lo hice cuando tenía cinco años», recuerda el británico, que fue uno de los primeros empresarios en sumarse a Birding in Extremadura, «el primer club de producto del mundo especializado en turismo ornitológico». Es una plataforma de márquetin con más de cien socios y que incluye página web con abundante material promocional y didáctico, y también una aplicación para teléfonos móviles.

«Extremadura es una potencial mundial en ornitología y turismo de naturaleza, y de hecho, fue la primera comunidad autónoma española en participar en la FIO de Oakham», analiza Martin Kelsey. Esa cita se celebra en el país donde nació, pero él siente más cercana la de Villarreal de san Carlos , a un paseo en coche de su casa. Allí, cerca de Trujillo, dice, quiere vivir siempre. Con Claudia, claro, su mejor decisión.