Más de cien obras públicas se quedan sin adjudicar en Extremadura por el alza de costes

Nuevas licitaciones o que la empresa pública Tragsa desarrolle las actuaciones

No solo se quedan desiertos los procesos de contratación de obra pública. No va siendo infrecuente que un número significativo de proyectos se queden a medio hacer. «Las empresas adjudicatarias hacen un esfuerzo, van justas con los presupuestos pero si hay subidas de costes y no hay compensación, o terminan la obra asumiendo pérdidas si les queda poco por hacer o directamente dejan de hacerla», reflexiona Javier Peinado, secretario de la Creex. «Quien pierde ante esta realidad son las empresas, por supuesto, y los trabajadores que tienen. Pueden ir a concurso de acreedores y cerrar. Pero quien pierde también es la sociedad porque son obras necesarias por uno u otro motivo», añade Joaquín Sánchez, de Fecons. Si una obra se queda parada o sin iniciar, cada vez está siendo más frecuente que las administraciones recurran a la empresa pública Tragsa para terminarla. Desde Fecons se rechaza esta práctica generalizada, como también sostiene la patronal Creex. «Si se adjudica mediante una encomienda a una empresa pública no hay existencia de libre mercado. Y en este último caso se adjudicaría no a los precios en que se ha sacado a licitación, sino a los precios de tarifa de dicha empresa pública, que son superiores a los de mercado», explica su secretario general. Agrega que Tragsa no concurre «en igualdad de oportunidades con todas las empresas del sector; no abona sus impuestos en Extremadura; no tiene medios personales ni materiales suficientes en Extremadura, por lo que tendrá que subcontratar, pero a los precios que la empresa pública indique». Si se opta por la fórmula de una nueva licitación para un proyecto, Joaquín Sánchez expone lo obvio. «Debe salir con el prespuesto ajustado al coste de los materiales de ese momento del mercado. Si no lo hace, seguirá quedándose desierta».