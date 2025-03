El Gobierno licita la obra del canal de 36 kilómetros en la zona centro para evitar inundaciones y garantizar el regadío

Moraleda: «La mayor preocupación es la presa de Los Molinos»

Samuel Moraleda, presidente de la CHG. HOY

La situación de la cuenca del Guadiana, sin ser nada boyante, ha mejorado desde diciembre. Ya hay embalsados 810 hectómetros cúbicos para usos agrarios. El presidente de la Confederación del Guadiana, en la línea de lo avanzado esta semana por Manuel Mejías, secretario general de Población y Desarrollo Rural de la Junta, aventura que habrá agua para una campaña normal de regadío. «Estamos en enero. Ahora mismo no estaríamos al cien por cien de los recursos hídricos necesarios pero casi. Si no hay una anomalía climatológica, a poco que llueva en estos dos o tres meses vamos a tenerla», agrega. El año pasado, dice Moraleda, «más o menos se salvó, con 650 hm3, aunque hubo recortes en el canal de Orellana. Este año, de salida, estamos mejor». Con todo, a Moraleda le inquieta la situación de embalses como los de Alange, Tentudía y los Molinos. «Alange no gana pero hay agua asegurada para abastecimiento humano. En Tentudía tampoco las lluvias han mejorado la presa pero hay obras de urgencia de captación con pozos. El que me preocupa más es el de Los Molinos», incide. Está en Hornachos, sobre el rio Matachel. Tiene 10 hm3 sobre 32 posibles. De ahí beben unas 60.000 personas.