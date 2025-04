Vara, sobre el tren: «Yo no quiero dimisiones, lo que quiero son actuaciones»

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, finalmente ha hablado sobre el malestar que ha generado que en Asturias y Cantabria ... hayan dimitido el presidente de Renfe, Isaías Táboas, y la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, por el escándalo de los trenes que no pasan por los túneles y, sin embargo, en esta comunidad autónoma no haya habido dimisiones de tan alto nivel por la situación del ferrocárril.

Eso sí, en esta ocasión ha sido menos contundente que en otras ocasiones. «Yo no quiero dimisiones, lo que quiero son actuaciones. ¿De verdad creen que porque alguien vaya o venga las cosas van a cambiar. Lo que quiero son compromisos. Y desde el minuto uno lo que tengo claro es que lo que tiene que hacer el Gobierno es demostrar que tiene un compromiso real con esta tierra. ¿O cree de verdad alguien que porque haya una dimisión más o menos los compromisos se cumplen?», ha dicho Vara en la tarde de este jueves y en presencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que ha visitado Cáceres para firmar un convenio de rehabilitación de barrios enmarcado en el Plan de Recuperación y conocer la parcela de Casa Plata en la que se van a construir en 2024 viviendas para jóvenes con un alquiler asequible.

«Soy de los que creen mucho más en los compromisos reales que en los formales. Hemos trabajado desde el pacto por el ferrocarril con la gente que ha dimitido y no puedo tener más que palabras de respeto hacia su trabajo, y hemos tenido momentos de enconamiento porque ha habido dificultades, situaciones que entendíamos que no eran asumibles, pero lo que sí hemos tenido desde hace algunos años es alguien al otro lado del teléfono», ha añadido Vara.

Ha matizado que eso no siempre ha sido así. «Hasta hace cinco años nadie pensaba en Extremadura ni estaba pendiente de ella. En los últimos años se han invertido aquí 1.700 millones de euros porque ha habido un Gobierno con voluntad».

«Hay una deuda pendiente con esta tierra que hay que saldar y a mí me da igual que sea 'Pepito' o 'Juanito' el que la salde», ha dicho Vara

Vara ha incidido en que lo que le preocupa son los compromisos. «Esto no se resuelve porque uno dimita y otro venga. Se resuelve porque haya un compromiso del Gobierno y eso es lo que le he pedido al presidente y a la ministra. Hay una deuda pendiente con esta tierra que hay que saldar. Y a mí me da igual que sea 'Pepito' o 'Juanito' el que la salde, lo que quiero es que se salde».

Estas palabras llegan después de que la ministra de Transportes haya dicho en la mañana de este jueves que las situaciones de Cantabria y Asturias «no son equiparables» a las de Extremadura. «Adoptamos soluciones en función del impacto. En ese momento se actuó con celeridad y se reforzaron todos los medios y mecanismos y se movilizaron recursos materiales y económicos para corregir esas incidencias y creo que se respondió de manera adecuada y proporcionada», ha señalado Sánchez en relación a las quejas de algunos colectivos que piensan que la respuesta que el Ministerio ha ofrecido en el caso de los trenes cántabros y asturianos por el escándolo conocido como el 'Fevemocho' no ha sido igual que la dada en Extremadura cuando se produjeron incidencias en la puesta en marcha del Alvia el pasado año.

Hay que recordar que cuando se produjeron los incidentes tras ponerse en funcionamiento el Alvia en el mes de julio de 2022, Vara se mostró mucho más contundente que ahora. Tachó de «vergüenza» y «desvergüenza» las incidencias ocurridas y advirtió que esta situación «se corrige sí o sí, o si no, uno se va».

En ese caso sí pidió dimisiones. «Esto es un tema de la suficiente envergadura para que o se resuelva, o el responsable se tiene que marchar», aseguró el presidente extremeño.