Tren en Extremadura: Vara: «Ante una vergüenza como la del tren, se corrige o el responsable se va»

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha tachado este viernes de «vergüenza» y «desvergüenza» las incidencias ocurridas esta semana tras la puesta en marcha del nuevo tren Alvia en Extremadura, ante lo que ha advertido que esta situación «se corrige sí o sí, o si no, uno se va».

«Esto es un tema de la suficiente envergadura para que o se resuelva, o el responsable se tiene que marchar», ha asegurado el presidente extremeño en rueda de prensa en Mérida, en la que ha resaltado que «cuando se produce una incidencia, es una incidencia, cuando se producen muchas es una vergüenza, cuando no una desvergüenza, que es lo que es esto, en definitiva, y creo que no es momento de utilizar eufemismos», ha resaltado.

Ante esta situación «cuando se trata de una vergüenza y una desvergüenza, se corrige sí o sí, y si no, uno se va, así de claro: o se corrige o se va, y esto es lo que hay», ha espetado el presidente extremeño, quien ha considerado que ante esta situación, «hay que asumir las responsabilidades públicas y las responsabilidades políticas» por parte de los responsables, recoge Europa Press.

Ante esta situación, Fernández Vara ha advertido que los extremeños llevan «ya mucho tiempo soportando y aguantando, y ya no aguantamos ninguna más, se acabó», por lo que ha reivindicado «que se arregle».

Según ha dicho, «habrá que identificar la incidencia y resolverlo, punto, pero ya no más», tras lo que ha señalado que «ya no más días de incidencia, porque no queremos ya más vergüenza, ni más desvergüenza», ha resaltado.

Finalmente, el presidente de la Junta de Extremadura ha esperado en que de la reunión que este mismo viernes van a manter la consejera de Movilidad Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, con los presidentes de Adif, María Luisa Domínguez, y Renfe, Isaías Taboas, salga «la solución» a estos problemas: «La solución, no cabe otro planteamiento que no sea ese», ha concluido.

